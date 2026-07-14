كأس العالم - ذا أثليتك: فيفا يخالف القوانين باستراحة نصف ساعة في النهائي بسبب حفل

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 22:45

كتب : FilGoal

افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تمديد فترة الاستراحة في نهائي كأس العالم.

ويأتي ذلك بسبب إقامة حفل على غرار عروض السوبر بول.

وكشف تقرير شبكة ذا أثليتك أن فيفا يخالف قوانين كرة القدم بتمديد فترة الاستراحة بين شوطي نهائي كأس العالم إلى 30 دقيقة.

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وقرر فيفا ذلك من أجل إقامة حفل مبهر على غرار عروض السوبر بول.

وأشار التقرير إلى أن قنات بي بي سي وآي تي في سيعرضان حفل الاستراحة بالكامل.

وذلك رغم تقارير تجاهل القنوات البريطانية للعرض قبل انطلاق البطولة.

ويقام النهائي بين المتأهل من مواجهة إسبانيا ضد فرنسا، والفائز من مباراة الأرجنتين أمام إنجلترا.

وشهدت منافسات كأس العالم أمورا تحدث لأول مرة في تاريخ كأس العالم بسبب إقامتها في أمريكا.

إذ تشهد البطولة إيقاف المباراة مرتين، كل مرة تكون في منتصف الشوط بغض النظر عن درجة الحرارة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر استراحة شرب المياه لأول مرة في كأس العالم 2014 في البرازيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكان تطبيقها مقتصرا على المباراة التي تُلعب في درجات حرارة مرتفعة.

لكن في 2026 زادت مدة التوقف لتصبح 3 دقائق في الدقيقة 22 من كل شوط وفي كل المباريات وليست المباريات التي تقام في فترة الظهيرة، وحتى في الملاعب المغطاة.

فأصبحت مباراة كرة القدم تشبه السلة، شوط مقسم إلى ربع أول وثان.

عند إصدار القرار، قال مانولو زوبيريا، مدير قسم فيفا المسؤول عن تنظيم كأس العالم في أمريكا: "ستكون هناك استراحة ترطيب لمدة 3 دقائق في كل مباراة بغض النظر عن مدينة استضافتها وما إذا كان الملعب مجهّزا بسقف أم لا، وبغض النظر عن درجة الحرارة".

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