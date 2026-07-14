إمام عاشور: الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين كانت قاسية.. ووالدتي أنقذتني من النيران

شدد إمام عاشور على أن منتخب مصر كان قريبا من الفوز على الأرجنتين بدور الـ16 من كأس العالم.

وودعت مصر كأس العالم بالخسارة 3-2 من الأرجنتين، بعدما تقدم الفراعنة بهدفين دون رد حتى الدقيقة 79 من المباراة.

وقال عاشور عبر أون لايف: "حمدي فتحي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الأرجنتين. كانت هناك العديد من الكرات التي كان من المفترض أن يحتسبها الحكم لنا، بينما كنا نتعرض لتدخلات قوية دون أي قرارات، في المقابل كان يحتسب الأخطاء لهم".

وأضاف "آخر 12 دقيقة كانت صعبة جدا. كانت هناك أيضا مخالفة واضحة أمام منطقة الجزاء لصالح محمد صلاح في بداية المباراة لم يحتسبها الحكم. وهنا قلنا لأنفسنا علينا التعامل مع الأمر، لكن الدقائق الأخيرة كانت قاسية للغاية".

وتابع "بين شوطي المباراة تحدثنا مع بعضنا البعض عن ضرورة استغلال تقدمنا في النتيجة، وأننا أصبحنا قريبين من تحقيق الفوز. وفي النهاية كانت صدمة، لكن الحمد لله على كل شيء".

وشدد "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلماته الداعمة، فقد منحتنا دفعة معنوية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون حافزا للأجيال القادمة من أجل تمثيل مصر وخدمتها بأفضل صورة".

وكشف "تعرضت لحادث وأنا في طريقي إلى التدريب مع غزل المحلة، بعدما تعرض الأتوبيس لحادث واندلعت فيه النيران. والدتي كسرت زجاج الأتوبيس لتخرجني، وأصيبت في يدها أثناء ذلك، لكنها أصرت على إنقاذي أولا، قبل أن يتم إخراجها ونقلها إلى المستشفى".

وأجاب "إذا تلقيت عرضا مناسبا، فلن أتحدث في أي شيء قبل موافقة الأهلي. أنا أحترم النادي وتحت أمره في أي وقت. كل ما أسمعه مجرد أحاديث عن عروض، لكن كما قلت، القرار في النهاية بيد الأهلي".

اختيارات إمام عاشور للاعبين:

لو رايح خناقة: ياسر إبراهيم

قعدة دبلوماسية: محمد صلاح

فيديو على تيك توك: عمر مرموش

هعمل مقلب: أحمد فتوح

واسطة لحسام حسن: محمد صلاح

هدية للمدام: مرموش

مسافر مكان بعيد: زيزو

لو هدخل مشروع: هشارك صلاح

لو احترفت خارج مصر: هختار محمد عبد المنعم معايا

لو همثل واختار لاعب يمثل معايا: لو من خارج المنتخب "كهربا" ومحمد هاني داخل المنتخب

هشتري ملابس: عمر مرموش.

وسجل إمام عاشور هدفين، أحدهما في شباك بلجيكا والآخر في مرمى أستراليا.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي