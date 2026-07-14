إمام عاشور: صلاح لا يعوض.. وهذا ما حدث في لقطة حسام حسن الشهيرة

أثنى إمام عاشور نجم منتخب مصر، على محمد صلاح قائد الفريق بعد الدور الذي لعبه خلال منافسات كأس العالم.

وقاد صلاح منتخب مصر للوصول إلى دور الـ16 من كأس العالم.

وقال عاشور عبر قناة أون لايف: "وجود محمد صلاح في الملعب يمنحنا دافعا معنويا كبيرا، كما أن المنافسين يحسبون له ألف حساب. صلاح لا يعوض، فهو لاعب استثنائي".

وأضاف "صلاح يتعامل مع الجميع بتواضع، ويتحدث باستمرار مع اللاعبين، ويحرص على استقبال أي لاعب جديد، ويذهب إليه في غرفته، ويهديه قميصه، ويلتقط معه الصور".

وتابع "طالما محمد صلاح موجود في الملعب، فإنه يمنحنا الأمل والثقة، ويحفزنا دائما على تقديم أفضل ما لدينا".

وواصل "حسام حسن كان قد وضعني المسدد الرابع في ركلات الترجيح، لكن بعدما أصبحت ركلة الحسم إذا سجلناها، قال لي أترك حسام عبد المجيد يسدد الرابعة، وأنت سدد الخامسة أو السادسة".

وأكمل "كلنا كنا نبكي أثناء ركلات الترجيح. تدربنا عليها قبل مباراة أستراليا بيوم، لكن الضغط في المباراة يكون مختلفا تماما".

وتابع "كنا جميعا ندعو لحسام عبد المجيد أن يوفقه الله، وقلت له قبل أن يسدد: "ربنا يخلي لك أبوك". هذه كانت أول جملة جاءت في بالي".

وأضاف "كنا في قمة تركيزنا أمام الأرجنتين، بطلة العالم. كل لاعب أدى ما عليه، لكننا تعرضنا للظلم. كنا متقدمين حتى الدقيقة 80، وبالطبع شعرنا بالحزن، لكن في النهاية هذه إرادة الله".

وواصل "الصورة التي انتشرت لاحتفالي أمام الأرجنتين لم تكن أمام ميسي، لأنه كان بعيدا عني، لكن الناس اعتقدت أنني احتفلت أمامه".

وأجاب "ميسي أم رونالدو؟ أنا من محبي كريستيانو رونالدو منذ سنوات طويلة، وليس منذ وقت قريب".

وكشف "تعرضت للإصابة ولم أستطع إكمال مباراة الأرجنتين. شعرت بآلام وسمعت صوت طرقعة في قدمي، لكنني كنت أريد الاستمرار. قالوا لي: تحمل دقيقتين، لكنني لم أكن قادرا على ذلك".

واكمل حديثه "عندما خرجت لتلقي العلاج، كان لدي أمل في العودة للمباراة، وطلبت من طبيب المنتخب (محمد أبو العلا) ألا يبلغ حسام حسن، لكنه أخبره بأنني لن أستطيع استكمال اللقاء. بكيت وقتها، لكن حسام حسن جاء إلي وقال لي: إن شاء الله إذا تأهلنا ستكون موجودا في المباراة المقبلة".

وكشف "لقطتي الشهيرة مع حسام حسن؟ عندما يغضب حسام حسن يظهر عرق في رقبته. أول مرة رأيته مقبلا نحوي بهذه الطريقة، ظننت أنه سيضربني بشدة، وحتى رد فعل محمد علاء الذي كان يقف بجواري كان دليلا على ذلك".

وأتم تصريحاته "حسام حسن ساندني كثيرا. في البداية لم أكن أفهم طريقته أو أسلوبه في التفكير، لكن مع الوقت أدركت حجم فضله علي. بعد ابتعادي عن الملاعب لمدة ستة أشهر، كان أكثر من دعمني وآمن بقدراتي، وهو صاحب فضل كبير في عودتي، وفي وجودي مع منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم".

وسجل إمام عاشور هدفين، أحدهما في شباك بلجيكا والآخر في مرمى أستراليا.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي