شوبير يتحدث عن فخر التكريم من الرئيس وضغط أبناء العاملين.. ونصائح الحضري

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 21:48

كتب : FilGoal

عبد الفتاح السيسي - مصطفى شوبير

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن فخره بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب.

ونفى شوبير تجديد تعاقده مع الأهلي 3 مرات سابقا كما انتشر في وسائل الإعلام سابقا.

وقال شوبير عبر قناة النهار: "تفاجئنا برد فعل الجماهير في مصر عقب المباريات التي أقيمت في وقت متأخر، ولم نعلم حجم التفاعل في البداية ولم نتوقع ذلك".

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وكشف "سعدنا بتكريم الرئيس السيسي واستقبال الجماهير لنا في العلمين واستاد القاهرة وشعرنا أنهم يرغبون في الفرحة معنا".

وأضاف "استقبال سيادة الرئيس السيسي لنا كان رائعا بالنسبة لنا وشعرنا بفخر وشرف كبير، ورأينا سعادة الرئيس في تعامله معنا وهو ما أسعدنا، ولم يكتف بالتكريم أو الأوسمة فقط لكنه استضفنا على مأدبة طعام ومنح الفرصة للاعبين للحديث معه".

وشدد شوبير "لكن بالنسبة لي حتى الآن هي مجرد بداية ويجب ألا تضحك عليّ نفسي بعكس ذلك أو الاكتفاء بما وصلنا إليه".

أما عن الاحتراف والاستمرار مع الأهلي فأجاب "الاحتراف حلم أي لاعب في العالم، هناك تعاقد مع النادي الأهلي وبخلاف العقد هناك علاقة قوية بالنسبة لي شخصيا منذ عمري ست سنوات بخلاف فضل النادي على أسرتي، ولن أرحل إلا بموافقة الأهلي، فعندما يصل إلى عرض رسمي سوف أناقشه مع النادي وقتها".

وتابع "قيل أنني جددت تعاقدي 3 مرات من قبل وهذا غير صحيح، أحصل على نفس عقدي منذ عام 2021 بعد تجديدي مع أمير توفيق لمدة ست سنوات وعلمت وقتها بقيمة التعاقد بعد فترة".

وأوضح "لا أحب كلمة (التوقيع على بياض) أنا مشجع أهلاوي قبل أن أكون لاعبا في النادي، إذا اتفقت على قيمة العقد مع النادي ثم وقعت لا يصبح ذلك توقيع على بياض".

وأضاف "تدربت لفترة طويلة مع أحمد طارق سليمان وهو حارس مرمى جيد جدا جدا، وفي بدايتي تعرضت لضغوط كبيرة وانتقادات لم أفهمها وقتها، وتم استبعادي من المنتخب الأولمبي وقيل أنني من طلبت الاستبعاد لرفع الحرج عن الجهاز الفني رغم أنني لم اتخذ أي قرار".

وكشف شوبير "اتهامي أنني أبناء عاملين خلق داخلي ضغوط ودوافع جعلتني أقوى، ومن المؤكد أن اسم والدي الكبير ساعدني، وسبب عدم حبي لفيديو (أنا هوريكم أن ابن الوز عوام) أنني كنت أتحدث بصيغة تحدي ولا أحب ذلك لكنني كنت صغيرا وقتها".

وواصل "كنت أذهب للتدريبات في الأهلي بمفردي دون أسرتي لأن المشوار كان بعيدا عن المنزل، لكن في الوقت نفسه كان هناك غيري يأتون من أماكن أبعد بكثير وكان لي ميزة أن سائق والدي كان ينقلني يوميا للتدريبات".

وبشأن حديث النجوم عنه أجاب "أكون سعيدا جدا وفخورا بتصريحات النجوم عني وعن قدرتي على الاحتراف، ومن بينهم عصام الحضري، أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر، ومؤخرا تحدث كثيرا عني بشكل إيجابي".

وكشف "قابلت الحضري في أحد الأماكن، ونبهني إلى بعض الملاحظات، وكان دائم التواصل والتحدث معي، ودائما ما كان يساندني بقوة وقدم لي نصائح مهمة".

واختتم شوبير تصريحاته "دور والدتي كبير جدا في مشواري ووفرت لي حماية كبيرة منذ أول يوم لي وذلك صنع معي فارق كبير".

ووصلت مصر لدور الـ 16 في كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ قبل توديع البطولة بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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