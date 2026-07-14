مصدر من الأهلي لـ في الجول: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع برشلونة للعب كأس خوان جامبر

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي عن اقتراب الأحمر من الاتفاق مع برشلونة الإسباني لخوض مباراة كأس خوان جامبر.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "نقترب من التوصل لاتفاق مع برشلونة للعب مباراة كأس خوان جامبر على هامش معسكر إعداد الفريق في إسبانيا".

وسبق أن كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مشاركة الأهلي تأتي ضمن جزء من الاتفاق بين الناديين في صفقة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المنتقل إلى برشلونة.