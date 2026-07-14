إمام عاشور: شعرت بأنني سأسجل أمام بلجيكا.. ووالدتي كانت تريد التشاجر مع زيكو

كشف إمام عاشور نجم منتخب مصر عن توقعه مسبقا التسجيل في شباك بلجكيا في أولى مباريات الفراعنة بكأس العالم.

وتعادلت مصر ضد بلجيكا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

وقال إمام عاشور عبر أون لايف: "لا أستطيع وصف شعوري بعد التسجيل في شباك بلجيكا. إحراز هدف في كأس العالم إنجاز كبير، خاصة بعد سنوات من هدفي مجدي عبد الغني ومحمد صلاح في البطولة".

وأضاف "منذ اليوم الأول في كأس العالم، كان لدي إحساس بأنني سأسجل أمام بلجيكا. تواصلت مع أكثر من شخص وأخبرتهم أنني سأحرز هدفا".

وتابع "هذا الإحساس جاءني قبل المباراة، وقلبي كان يقول لي إنني سأسجل، وبالطبع هذا توفيق من الله".

وأضاف "أشكر حسام حسن لأنه منحني فرصة التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم. كنت أنتظر معرفة ما إذا كنت سأكون ضمن القائمة، وعندما أُعلنت شعرت بسعادة كبيرة".

وواصل "علاقتي بحسام حسن جيدة جدا، وكنت مثل أي لاعب أنتظر إعلان القائمة. كنت سعيدا للغاية، وكذلك عائلتي، لأن المشاركة في كأس العالم حدث تاريخي".

وأكمل "قدمنا مباريات جيدة قبل البطولة أمام إسبانيا والسعودية، وكان تركيز اللاعبين كبيرا، وشعرنا أننا قادرون على تحقيق شيء مميز في كأس العالم. كما ظهرنا بصورة جيدة أيضا أمام البرازيل في التجربة الأخيرة قبل البطولة".

وشدد "قبل البطولة، كان كثيرون يقولون إننا سنعود بعد ثلاث مباريات فقط، لكننا لم نكن نهتم بهذا الكلام. كنا واثقين في أنفسنا، لأننا جيل متجانس ويعرف بعضه منذ سنوات، بل إن هذه الانتقادات منحتنا دافعا أكبر".

وواصل "والدتي لا تستطيع مشاهدة المباريات، وعندما تراني أتعرض لأي تدخل عنيف تقول إنها تريد أن تنزل إلى الملعب. أما والدي فيتابع المباريات بشكل طبيعي".

وتابع "والدتي كانت تريد أن تتشاجر مع زيكو بعد هدفي أمام بلجيكا، لأنه دفعني أثناء الاحتفال".

وكشف "في هدف أستراليا، اتفقت مع محمد صلاح على التمرير ثم التسديد. وعندما سددت الكرة ظننت أنها في طريقها للمرمى، لكن أحد المدافعين أبعدها".

وواصل "بعدها وصلت الكرة من عرضية كريم حافظ، ووجدت نفسي في مكان لا أتواجد فيه عادة، فسددتها مباشرة دون أن أرى المرمى، ولحسن الحظ سكنت الشباك".

وأتم "عندما وصلت مباراة أستراليا إلى ركلات الترجيح، قلنا لبعض: لقد فعلنا ما علينا، وإن شاء الله يحالفنا التوفيق ونفوز".

وسجل إمام عاشور هدفين، أحدهما في شباك بلجيكا والآخر في مرمى أستراليا.

المنتخب المصري حل ثانيا في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي بفارق النقاط.

في دور المجموعات تعادل المنتخب المصري أمام بلجيكا وإيران، والفوز أمام نيوزيلندا 3-1.

فيما حقق الفراعنة الفوز أمام أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح، قبل الخسارة أمام الأرجنتين حامل اللقب في ثمن النهائي