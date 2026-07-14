خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه لضم ثنائي سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 21:30

كتب : عمرو نبيل

علي الجابري - سيراميكا كليوباترا

أتم نادي الاتحاد السكندري اتفاقه مع علي الجابري حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

علي الجابري

النادي : سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري

وعلم FilGoal.com أن الجابري سيوقع عقود انتقاله إلى الاتحاد السكندري، غدا الأربعاء.

ويلعب الجابري لصفوف سيراميكا كليوباترا منذ عام 2022.

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وانتقل الجابري لصفوف كهرباء الإسماعيلية الموسم الماضي، على سبيل الإعارة.

ولعب الجابري 3 مباريات دولية مع منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي، استعدادا لخوض أولمبياد باريس 2024.

وخاض حارس كهرباء الإسماعيلية الموسم الماضي 24 مباراة، في كافة البطولات.

واستقبل الجابري 36 مباراة، فيما خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

وعلم FilGoal.com أن نادي سيراميكا كليوباترا وافق على إعارة نور علاء لاعب الوسط، إلى صفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم.

وضم الاتحاد السكندري هذا الموسم ميدو مصطفى من سموحة، ومحمد فخري من فاركو، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت.

كما ضم زعيم الثغر مؤمن عوض ظهير أيمن حرس الحدود، ومعتز محمد مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر.

علي الجابري الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا نور علاء
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