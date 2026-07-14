شوبير: صلاح ووالدي أثرا على عقليتي وخطأ سيراميكا أحبطني.. ونوير الأفضل

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 21:21

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير

يرى مصطفى شوبير أن محمد صلاح ووالده أحمد شوبير أثرا على عقليته بشكل كبير جدا.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

مصر

واختار شوبير، مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا الأفضل في هذا المركز.

وقال مصطفى شوبير عبر قناة النهار: "بنسبة 100% محمد صلاح أثر على عقليتنا، لكن بصراحة والدي - أحمد شوبير - أكثر من ساعدني في ذلك لأنني تربيت عندما تكون مخطيء أعترف بالأمر ببساطة".

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وتابع "بعد مشاركتي في مباراة نيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع بأمم إفريقيا، شعرت أن الأمر مؤشر للتواجد مع المنتخب كأساسي وزاد الشعور بعد اللعب بالتبادل مع محمد الشناوي في النادي، ثم شعرت أن الأمر يقترب بعد لعب مواجهتي السعودية وإسبانيا".

وكشف شوبير "حزنت بشدة بعد خطأ مواجهة سيراميكا كليوباترا ولا أعلى حتى الآن هل ذلك سوء توفيق أم ثقة زائدة، وتحدثت مع نفسي كثيرا ومع أحمد أبو الوفا الطبيب النفسي الذي أعمل معه، لكنه كرمني الله سريعا بمواجهة الزمالك، ثم لعبت مباراة

أما عن الحارس الأفضل فقال: "بالنسبة لي أفضل حارس مرمى هو مانويل نوير وتسبب في تغييرات كبيرة في مركز حراسة المرمى، وشعرت أنه متواضع عند مقابلته خلال مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ".

وعن حقيقة غرور إيميليانو مارتينيز أجاب "بالعكس تعامل معي بشكل جيد جدا وجاء لمصافحتي قبل وبعد المباراة وبتواضع كبير".

واختتم تصريحاته "أليسون بيكر لم يأت خصيصا لطلب القميص الخاص بي، لكنني طلبت قميصه بعد المباراة وعندما أهداني قميصه طلب القميص الخاص بي".

ووصلت مصر لدور الـ 16 في كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ قبل توديع البطولة بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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