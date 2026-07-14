مصطفى شوبير يتحدث عن جرأة حسام حسن وغضبه بسبب إيران واللحظة الأصعب

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 21:00

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير - مصر ضد إيران

تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر عن مشاركته في كأس العالم.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

مصر

ووصف مصطفى شوبير، حسام حسن مدرب منتخب مصر بـ "الجريء جدا" من الناحية الفنية.

وقال مصطفى شوبير عبر قناة النهار: "تسجيل الأهداف ممتع جدا بالنسبة للجماهير، لكن شعرت أن تواجدي في حراسة المرمى سيكون أفضل عن المهاجم".

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وتابع "إبراهيم رياض أول من توقع أن أكون حارس مرمى جيد، وأشكر كل مدربي حراس المرمى في مسيرتي حتى الآن، وكان لهم دورا كبيرا فيما أنا عليه الآن".

وأوضح "كل مدرب تدربت تحت قيادته مثّل إضافة لي لتعلم حركة معينة سواء التمرير أو التصديات، وكان ميشيل يانكون أكثر من فرق معي بسبب التدرب معه 5 سنوات متواصلة".

وأضاف "إذا وصل للمهاجم شعور أنني كحارس مرمى أتخلص من الكرة سريعا بمجرد ضغطه عليّ سيؤثر بشكل نفسي خلال المباراة، لكن الهدوء على الكرة واللعب بالقدم يمنح رسالة للمنافس بعدم الخوف".

وكشف شوبير "سعفان الصغير قبل أي مباراة بيوم أو يومين يركز على استراتيجية الفريق المنافس سواء الاعتماد على الكرة العرضية أو التسديد من على بعد ويكون لذلك تدريبات خاصة".

وبسؤاله عن التعامل مع حسام حسن أجاب "هو مدرب جريء جدا ويتحمل نتيجة قراره بغض النظر عن آراء الجماهير، وهو حماسي نعم لكن أرى الأمر طبيعيا لأنها جزء من شخصيته".

وكشف "مباراة إيران كانت أكثر لحظة شهدت عصبية من حسام حسن خلال كأس العالم في فترة التوقف الأولى لشرب المياه، بسبب تراخي الفريق بعد التقدم".

وواصل "حسام حسن كان غاضبا بين شوطي مباراة نيوزيلندا بسبب تركيزه على نقطة قوتهم وهي الكرة العرضية ورغم ذلك استقبلنا هدفا من ركنية".

وشدد "أكثر كرة حزنت بسببها في كأس العالم، كانت هدف إيران لأنني لم أر تسديدة لاعب إيران في البداية بسبب تواجد رامي ربيعة ومصطفى زيكو أمامي، فتصديت للكرة بصعوبة لكن للأسف لم أنجح في التصدي للكرة الثانية رغم صعوبتها لكنني أحمل نفسي جزء منها".

واختتم شوبير تصريحاته "هدف ميسي كانت التسديدة سريعة جدا وشاهدتها متأخرا لكنني توقعت أن تبتعد عن المرمى بعد التصدي للكرة بسبب سرعتها لكن للأسف ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك".

ووصلت مصر لدور الـ 16 في كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ قبل توديع البطولة بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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