مباشر كأس العالم – فرنسا (0)-(2) إسبانيا.. نزول ثيو وشرقي

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 في أمريكا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم – مبابي يقود هجوم فرنسا أمام إسبانيا تشكيل كأس العالم - يامال يقود هجوم إسبانيا أمام فرنسا في نصف النهائي

ق 72: نزول ثيو هيرنانديز وريان شرقي بدلا من لوكاس ديني وأوليسي

ق 67: تسديدة قوية من كيليان تصطدم في كوكريا تخرج ركنية

ق 60: هدف رائع ملغي

ق 58: جوووووووووووول بيدرو بورو

ق 57: نزول دوي بدلا من باركولا

نزول مانو كوني بدلا من رابيو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: فرصة ضائعة من لامين بعد تمريرة من أولمو

ق 30: إصابة ساليبا ونزول ماكسينس لاكروا

ق 22: جوووووول أويارزابال من ركلة جزاء

ق 20: ركلة جزااااااء على لوكاس ديني ضد لامين يامال

ق 15: هجمة مرتدة خطيرة من فرنسا

ق 9: رابيو وخطأ ضد داني أولمو

انطلاق المباراة

فرنسا كأس العالم إسبانيا مبابي
نرشح لكم
محمد وهبي: لا يمكن مقارنة لاعبي المغرب بفرنسا كأس العالم - ذا أثليتك: فيفا يخالف القوانين باستراحة نصف ساعة في النهائي بسبب حفل كأس العالم - أويارزابال "هداف إسبانيا التاريخي" يهز شباك فرنسا لأول مرة منذ 28 عاما إمام عاشور: الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين كانت قاسية.. ووالدتي أنقذتني من النيران إمام عاشور: صلاح لا يعوض.. وهذا ما حدث في لقطة حسام حسن الشهيرة شوبير يتحدث عن فخر التكريم من الرئيس وضغط أبناء العاملين.. ونصائح الحضري إمام عاشور: شعرت بأنني سأسجل أمام بلجيكا.. ووالدتي كانت تريد التشاجر مع زيكو شوبير: صلاح ووالدي أثرا على عقليتي وخطأ سيراميكا أحبطني.. ونوير الأفضل
أخر الأخبار
محمد وهبي: لا يمكن مقارنة لاعبي المغرب بفرنسا 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ذا أثليتك: فيفا يخالف القوانين باستراحة نصف ساعة في النهائي بسبب حفل 58 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أويارزابال "هداف إسبانيا التاريخي" يهز شباك فرنسا لأول مرة منذ 28 عاما ساعة | في المونديال
إمام عاشور: الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين كانت قاسية.. ووالدتي أنقذتني من النيران ساعة | في المونديال
إمام عاشور: صلاح لا يعوض.. وهذا ما حدث في لقطة حسام حسن الشهيرة ساعة | في المونديال
شوبير يتحدث عن فخر التكريم من الرئيس وضغط أبناء العاملين.. ونصائح الحضري ساعة | في المونديال
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع برشلونة للعب كأس خوان جامبر 2 ساعة | الدوري المصري
إمام عاشور: شعرت بأنني سأسجل أمام بلجيكا.. ووالدتي كانت تريد التشاجر مع زيكو 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 3 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 4 كأس العالم - كولينا يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين