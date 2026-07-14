مباشر كأس العالم – فرنسا ضد إسبانيا

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 في أمريكا.

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انطلاق المباراة

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