انتهت كأس العالم – فرنسا (0)-(2) إسبانيا.. تأهل الماتادور
الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 في أمريكا.
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نهاية المباراة
ق 81: فرصة ضائعة خطيرة من دوي
ق 72: نزول ثيو هيرنانديز وريان شرقي بدلا من لوكاس ديني وأوليسي
ق 67: تسديدة قوية من كيليان تصطدم في كوكريا تخرج ركنية
ق 60: هدف رائع ملغي
ق 58: جوووووووووووول بيدرو بورو
ق 57: نزول دوي بدلا من باركولا
نزول مانو كوني بدلا من رابيو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: فرصة ضائعة من لامين بعد تمريرة من أولمو
ق 30: إصابة ساليبا ونزول ماكسينس لاكروا
ق 22: جوووووول أويارزابال من ركلة جزاء
ق 20: ركلة جزااااااء على لوكاس ديني ضد لامين يامال
ق 15: هجمة مرتدة خطيرة من فرنسا
ق 9: رابيو وخطأ ضد داني أولمو
انطلاق المباراة
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