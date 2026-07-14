انتهت كأس العالم – فرنسا (0)-(2) إسبانيا.. تأهل الماتادور

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - بيدرو بورو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 في أمريكا.

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نهاية المباراة

ق 81: فرصة ضائعة خطيرة من دوي

ق 72: نزول ثيو هيرنانديز وريان شرقي بدلا من لوكاس ديني وأوليسي

ق 67: تسديدة قوية من كيليان تصطدم في كوكريا تخرج ركنية

ق 60: هدف رائع ملغي

ق 58: جوووووووووووول بيدرو بورو

ق 57: نزول دوي بدلا من باركولا

نزول مانو كوني بدلا من رابيو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: فرصة ضائعة من لامين بعد تمريرة من أولمو

ق 30: إصابة ساليبا ونزول ماكسينس لاكروا

ق 22: جوووووول أويارزابال من ركلة جزاء

ق 20: ركلة جزااااااء على لوكاس ديني ضد لامين يامال

ق 15: هجمة مرتدة خطيرة من فرنسا

ق 9: رابيو وخطأ ضد داني أولمو

انطلاق المباراة

كأس العالم إسبانيا فرنسا مبابي
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