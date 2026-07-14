مباشر كأس العالم – فرنسا (0)-(2) إسبانيا.. فرصة خطيرة ضائعة
الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 في أمريكا.
ـــــــــــــــــــ
ق 81: فرصة ضائعة خطيرة من دوي
ق 72: نزول ثيو هيرنانديز وريان شرقي بدلا من لوكاس ديني وأوليسي
ق 67: تسديدة قوية من كيليان تصطدم في كوكريا تخرج ركنية
ق 60: هدف رائع ملغي
ق 58: جوووووووووووول بيدرو بورو
ق 57: نزول دوي بدلا من باركولا
نزول مانو كوني بدلا من رابيو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: فرصة ضائعة من لامين بعد تمريرة من أولمو
ق 30: إصابة ساليبا ونزول ماكسينس لاكروا
ق 22: جوووووول أويارزابال من ركلة جزاء
ق 20: ركلة جزااااااء على لوكاس ديني ضد لامين يامال
ق 15: هجمة مرتدة خطيرة من فرنسا
ق 9: رابيو وخطأ ضد داني أولمو
انطلاق المباراة
نرشح لكم
محمد وهبي: لا يمكن مقارنة لاعبي المغرب بفرنسا كأس العالم - ذا أثليتك: فيفا يخالف القوانين باستراحة نصف ساعة في النهائي بسبب حفل كأس العالم - أويارزابال "هداف إسبانيا التاريخي" يهز شباك فرنسا لأول مرة منذ 28 عاما إمام عاشور: الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين كانت قاسية.. ووالدتي أنقذتني من النيران إمام عاشور: صلاح لا يعوض.. وهذا ما حدث في لقطة حسام حسن الشهيرة شوبير يتحدث عن فخر التكريم من الرئيس وضغط أبناء العاملين.. ونصائح الحضري إمام عاشور: شعرت بأنني سأسجل أمام بلجيكا.. ووالدتي كانت تريد التشاجر مع زيكو شوبير: صلاح ووالدي أثرا على عقليتي وخطأ سيراميكا أحبطني.. ونوير الأفضل