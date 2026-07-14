"للفوز بأكبر الألقاب".. مانشستر يونايتد يعلن ضم تيليمانس

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 20:48

كتب : FilGoal

يوري تيليمانس - مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، تعاقده مع البلجيكي يوري تيليمانس لاعب وسط أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف النادي عن انضمام تيليمانس بعقد يمتد حتى يونيو 2031.

وأنهى تيليمانس مشاركته في كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي، قبل الخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف.

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وكان مقررًا أن أن يمتد عقد يوري مع فيلا حتى صيف 2028.

ولم يفصح مانشستر يونايتد عن قيمة الصفقة، فيما كشفت شبكة ذا أثلتيك عن قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ35 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب.

ولعب تيليمانس 90 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي.

وقدم تيليمانس الموسم الماضي مع أستون فيلا، 7 تمريرات حاسمة، وسجل هدفين، في 35 مباراة خاضها الموسم الموسم الماضي.

وساهم النجم البلجيكي في فوز فريقه بلقب الدوري الأوروبي، مسجلا الهدف الأول في المباراة أمام فرايبورج.

وبدأ تيليمانس مسيرته مع نادي أندرلخت البلجيكي، قبل الانتقال إلى موناكو، ومنه إلى ليستر سيتي.

وانضم تيليمانس إلى أستون فيلا في صيف 2023 ليلعب ضمن صفوف الفريق 3 سنوات.

وقال تيليمانس في تصريحات لموقع بلجيكا الرسمي "من الصعب وصف مدى فخري بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، التوقيع لنادٍ مميز كهذا شعور لا يُصدق، إنه تتويج لسنوات من التفاني منذ أن وقعت في حب كرة القدم لأول مرة."

وأضاف لاعب الوسط البلجيكي "لقد حظيت بشرف تحقيق النجاح، وهذا ما زاد من تصميمي على تحقيق المزيد، طموح الجميع في النادي واضح للغاية؛ فنحن جميعًا عازمون على السعي للفوز بأكبر الألقاب خلال السنوات القادمة."

وأثنى جيسون ويلكوكس المدير الرياضي في مانشستر يونايتد "تيليمانس أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي على مدار السنوات السبع الماضية."

وعدد مميزاته "تيليمانس يمتلك جميع الصفات الفنية، بالإضافة إلى الطموح والعقلية اللازمة للنجاح في مانشستر يونايتد، ويتميز بثبات مستواه الاستثنائي، وسيُضفي مزيدًا من الهدوء والإبداع والقيادة على فريقنا."

تيليمانس مانشستر يونايتد
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