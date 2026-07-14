تشكيل كأس العالم – مبابي يقود هجوم فرنسا أمام إسبانيا

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

احتفال هدف كيليان مبابي - فرنسا ضد المغرب

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل الديوك لمواجهة إسبانيا في كأس العالم.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

فرنسا

ويلعب منتخب فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 في أمريكا.

ويقود كيليان مبابي هجوم فرنسا أمام إسبانيا بعدما تعرض للإصابة في مباراة المغرب الماضية.

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وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:

المرمى: مايك مانيان

الدفاع: جول كوندي – ويليام ساليبا – دايوت أوباميكانو – لوكاس ديني

الوسط: توشاميني – أدريان رابيو – مايكل أوليسي

الهجوم: عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي – برادلي باركولا

وتأهل منتخب فرنسا لنصف النهائي بالفوز على المغرب، ووصل منتخب إسبانيا للمباراة بعد تخطي بلجيكا.

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