تشكيل كأس العالم – مبابي يقود هجوم فرنسا أمام إسبانيا
الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 20:41
كتب : FilGoal
أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل الديوك لمواجهة إسبانيا في كأس العالم.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
ويلعب منتخب فرنسا ضد إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 في أمريكا.
ويقود كيليان مبابي هجوم فرنسا أمام إسبانيا بعدما تعرض للإصابة في مباراة المغرب الماضية.
وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:
المرمى: مايك مانيان
الدفاع: جول كوندي – ويليام ساليبا – دايوت أوباميكانو – لوكاس ديني
الوسط: توشاميني – أدريان رابيو – مايكل أوليسي
الهجوم: عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي – برادلي باركولا
وتأهل منتخب فرنسا لنصف النهائي بالفوز على المغرب، ووصل منتخب إسبانيا للمباراة بعد تخطي بلجيكا.
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