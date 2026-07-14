موزاييك: فيفا يخطر الاتحاد التونسي بقراره بعد إيجابية عينات 8 لاعبين

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 20:10

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - تونس

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاتحاد التونسي بقراره بشأن إيجابية عينات المنشطات للاعبي نسور قرطاج.

وأثبتت الفحوصات إيجابية عينات 8 لاعبين من المنتخب التونسي.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، فإن فيفا أخطر الاتحاد التونسي بعدم معاقبة لاعبي المنتخب، بعدما أثبتت التحقيقات أن النتائج الإيجابية لفحوصات المنشطات جاءت بسبب تناول لحوم محلية تحتوي على مواد محظورة تستخدم في حرق الدهون.

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وودع منتخب تونس كأس العالم من دور المجموعات بصفر من النقاط.

وخسرت تونس أمام السويد واليابان وهولندا.

وبدأ منتخب تونس البطولة تحت قيادة المدرب صبري لموشي الذي خاض مباراة السويد فقط.

ثم اتجه منتخب تونس للتعاقد مع الفرنسي هيرفي رينار الذي قاد مباراتي اليابان وهولندا.

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تونس كأس العالم
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