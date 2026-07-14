ذا أثلتيك: بينهم حسام حسن وزيكو.. فيفا سيعلن عقوبات بعد نهاية كأس العالم

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 20:04

كتب : FilGoal

حسام حسن - فرانسوا ليتكسيه - مصر أمام الأرجنتين

كشفت شبكة ذا أثلتيك، عن عقوبات منتظر أن يعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب نهاية كأس العالم 2026.

ويقام نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل 19 يوليو الجاري.

وذكرت ذا أثلتيك: "فيفا سيفرض عقوبات على اللاعبين والمدربين بشأن تصريحاتهم المنتقدة للحكام بعد نهاية بطولة كأس العالم."

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وأشارت الشبكة إلى أن العقوبات ستعتمد على تقارير الحكام وعوامل أخرى مساهمة

وأبرزت ذا أثلتيك أبرز الأسماء المنتظر توقيع عقوبات ضدهم، حسام حسن مدرب منتخب مصر، ومصطفى زيكو لاعب منتخب مصر، وتوماس توخيل مدرب إنجلترا، ومانويل أكانجي مدافع سويسرا.

ورفض فيفا التعليق على أي إجراءات تأديبية حالية أو محتملة، فيما ذكر مصدر لـ ذا أثلتيك "يمكن اتخاذ إجراءات بعد انتهاء البطولة."

وستعتد العقوبات التي قد يتخذها "فيفا" على تقارير الحكام وعوامل أخرى مساعدة، وفقا لـ ذا أثلتيك.

وانتقد توماس توخيل مدرب إنجلترا، حكم مباراته أمام المكسيك في دور الـ 16، علي رضا فغاني.

وتلقى جاريل كوانساه مدافع إنجلترا بطاقة حمراء.

وقال توخيل "إنه متقلب وغير موثوق به في المباريات، ولدينا حكمان رابعان يصرخان في وجهك إذا وضعت قدمك خارج منطقة التدريب."

توخيل يحتج على الحكم

فيما انتقد حسام حسن مدرب مصر، الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، الذي أدار مباراة مصر أمام الأرجنتين في دور الـ 16 "كان هناك عوامل مؤثرة، ليست خارجية، بل داخلية في أرض الملعب، وخارجية قبل المباراة."

وكذلك قال مصطفى زيكو "الحكم أهدر كل مجهودنا بقراراته، الكأس مهداة للأرجنتين."

ونفس الانتقادات وجهها أكانجي ضد الحكم البرتغالي جواو بينيرو بعد هزيمة سويسرا أمام الأرجنتين "عندما يكون الحكم ضدك، يصبح الأمر صعباً، كل خطأ صغير احتُسب ضدنا. كل تمثيل وكل خطأ ارتكبه الأرجنتينيون لم يُعاقبوا عليه."

وأضاف أكانجي "أنا لا أقول عادةً أي شيء ضد الحكام، لكنني لم أشهد قط مباراة من جانب واحد مثل مباراة اليوم."

وتحدث بييرلويجي كولينا رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الانتقادات الموجهة للحكام "لا يمكن لأحد أن يشكك في نزاهة حكام مباريات كأس العالم."

ويلتقي منتخبا إسبانيا وفرنسا مساء اليوم الثلاثاء، فيما يلتقي منتخبا الأرجنتين وإنجلترا مساء الآخر في نصف النهائي الآخر بالمونديال.

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