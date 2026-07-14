"سيظل دائما جزءا من قلبي".. رسالة من تريزيجيه بعد رحيله عن الأهلي

وجه محمود حسن "تريزيجيه" رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره بعد رحيله عن صفوف الفريق.

ورحل محمود حسن "تريزيجيه" بشكل رسمي عن الأهلي بعد موسم واحد قضاه مع الفريق الأحمر.

وأعلن الأهلي رحيل تريزيجيه بعد إنهاء التعاقد معه بالاتفاق بين الطرفين.

وجاءت رسالة تريزيجيه كالآتي: "‏‎قبل أي شيء… الحمد لله رب العالمين، ‏‎أنا اتربيت هنا، وكبرت هنا، وتعلمت هنا معنى الانتماء، وعمري ما هنسى إن كل خطوة وصلت لها كانت بداية من هذا المكان".

وتابع ‏‎"اليوم أرحل لخوض تجربة احتراف جديدة، أحمل معي فخر تمثيل هذا الشعار، وكل الذكريات التي ستبقى معي مدى الحياة. الرحيل ليس وداعًا للأهلي، لأن الأهلي سيظل دائمًا جزءًا من قلبي، أينما كنت".

وأضاف ‏‎"شكرًا لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني، وزملائي الذين كانوا عائلتي داخل الملعب وخارجه، ولكل فرد يعمل من أجل هذا النادي العظيم".

واختتم تريزيجيه رسالته "إلى جمهور الأهلي العظيم، أنتم لستم مجرد جماهير، أنتم سر كل انتصار، والدافع الحقيقي الذي يجعل أي لاعب يقدم أكثر مما يملك. شكرًا على الحب، والهتاف، والدعم في أصعب اللحظات وأجملها. سأغادر، لكن حبكم سيبقى معي في كل ملعب أخوضه".

وعلم FilGoal.com أن تريزيجيه طلب الرحيل من الأهلي والنادي طلب مبلغ مالي من أجل الموافقة على رحيله.

وأن تريزيجيه اتفق مع الأهلي على دفع المبلغ المطلوب للنادي ثم إنهاء التعاقد بين الطرفين.

ولعب تريزيجيه مع الأهلي لمدة موسم واحد بعد انضمامه للأحمر قادما من الريان القطري.

ومن المنتظر أن ينضم تريزيجيه لنادي الرياض السعودي في الموسم المقبل.

وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل الجانب السعودي في الساعات القليلة المقبلة.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في كأس العالم وسجل هدفا.

ولعب تريزيجيه الموسم الماضي مع الأهلي 32 مباراة، سجل خلالها 18 هدفا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.