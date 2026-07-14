هاري كين مدافعا عن بيلينجهام: من السهل خلق الانقسام.. وتوخيل يعلم أن الأمر ليس بسيطا

دافع هاري كين قائد منتخب إنجلترا، عن زميله جود بيلينجهام بعد التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة النرويج.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز أمام النرويج بهدف لهدف في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام الأرجنتين مساء الأربعاء، في نصف نهائي المونديال.

وقال كين في تصريحات عبر قناة ITV: "عندما تلعب مباراة، وخاصة أمام فريق مثل النرويج، ويتم طرح سؤال عليك بعد دقيقتين من صافرة النهاية عندما لا يكون قد عرف ما قاله المدرب، فماذا تريد من جود أن يقول؟"

وأكمل مهاجم إنجلترا "لقد خضنا معركة، المباراة كانت صعبة للغاية."

ورد جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا على انتقادات مدربه توماس توخيل بشأن أداء اللاعبين: "ربما لا يعرف - توخيل - ما يتطلبه اللعب في هذه الظروف أمام فريق يضم لاعبين مثل هالاند وأوديجارد، فالأمر ليس سهلا".

وتابع هاري كين "أعتقد أنه من السهل محاولة خلق الانقسام، لكن الأمر عكس ذلك تماماً، هذه المجموعة وصلت إلى ما هي عليه بفضل تكاتفنا، ليس فقط اللاعبين، بل المدرب والطاقم وكل من شارك في الأمر."

وأوضح "يتم تضخيم الأمور بشكل مبالغ فيه أكثر مما هي عليه في الواقع."

وعاد منتخب إنجلترا للتواجد في نصف نهائي كأس العالم لأول منذ 8 سنوات وتحديدا في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

وتلقى بيلينجهام استفسارا عقب المباراة، عن تعليقه على تصريحات توماس توخيل مدرب إنجلترا، بعد رضاه عن أداء الفريق.

وشرح هاري كين، تصريحات مدربه: "عندما يرانا نتدرب ويرى مدى التقارب بيننا وما يمكننا فعله، والطريقة التي نهاجم بها، ومواجهاتنا الفردية ومهاراتنا، إنه يريد فقط أن يرى هذا الجانب في المباراة".

وأتم "هو يعلم أكثر من أي شخص آخر أن الأمر ليس بهذه البساطة، فنحن نلعب ضد خصوم وفرق جيدة، إنه يحاول أن يستخرج أفضل ما لدينا، ونحن نعلم أن لدينا مستو آخر يمكننا الوصول إليه."