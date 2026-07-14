جمال بلعمري: هل عاش مبابي في أوروبا معاناة مثل زيكو في مصر؟

أشاد جمال الدين بلعمري نجم منتخب الجزائر السابق بـ مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب منتخب مصر بعد تألقه في كأس العالم.

وقال جمال بلعمري عبر قناة WTV: "أوجه التحية لـ زيكو نجم منتخب مصر، لديه قصة مؤثرة في حياته، ولدينا آلاف اللاعبين مثل زيكو في الشوارع والبلدان العربية".

وأضاف "أريد الحديث عن قصة زيكو من ناحية أخرى، لماذا زرعتوا فينا كعرب ضرورة المعاناة من أجل الوصول للنجاح؟ هل مبابي عاش في أوروبا مثلما عاش زيكو في مصر؟ مستحيل".

وواصل "اللاعب الأوروبي يضعوه في أفضل الظروف حتى يكون نجاحه سهلا، ولكن حالة زيكو تنجح مرة واحدة من بين 100 مرة".

وأشار "كمسؤول عن الكرة أو الرياضة يجب أن أحصل على عبرة من قصة كفاح زيكو في الكرة المصرية، وأنزل إلى الشوارع للبحث عن لاعبين يعانون مثل زيكو وأنقذهم من الضياع".

وأكمل "لا يجب ألا نكون عاطفيين في هذه اللحظة فقط مع قصة زيكو وأن ننسى حالة اللاعب ونعود كما كنا ويتعرض المزيد من اللاعبين للإهمال والضياع".

وشدد "يجب أن نبحث في الشوارع عن 50 أو 60 لاعب مثل زيكو وندعمهم ونهتم بهم من أجل الاستفادة منهم في كرة القدم الوطنية".

وأتم تصريحاته "رسالتي للمسؤولين، لماذا زرعتوا داخلنا ضرورة أن يكون مشوارنا مثل زيكو وإلا لن ننجح؟".