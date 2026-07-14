تقرير كرواتي: بعد رفض عرضين رسميين.. الأهلي يقترب من إتمام صفقة بقرار

اقترب الأهلي من التعاقد مع الجزائري منصف بقرار مهاجم دينامو زغرب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشف موقع direktno الكرواتي أنه قد شهدت المفاوضات بين الناديين تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أنه جاء ذلك بعدما قدم الأهلي عرضين رسميين تم رفضهما، قبل استمرار المحادثات واقتراب الطرفين من اتفاق نهائي.

ومن المتوقع أن يحصل دينامو زغرب على نحو 3 ملايين يورو كمقابل ثابت للصفقة، بالإضافة إلى حوافز مرتبطة بأداء اللاعب، ونسبة من إعادة بيعه مستقبلا.

ولم يتحدد حتى الآن موعد رحيل بقرار، في ظل رغبة دينامو في استمراره لمواجهة ثون في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا، قبل إتمام انتقاله إلى الأهلي.

وفي حال إتمام الصفقة قبل المباراة، قد يواجه دينامو زغرب أزمة هجومية، خاصة مع معاناة ماتيو ليسيكا من الإصابة، وغياب الوافد الجديد داني رودريجيز عن الجاهزية.

وكان بقرار قد انضم إلى دينامو زغرب في صيف العام الماضي قادما من نيويورك سيتي، ووقع عقدا يمتد حتى 2028.

وشارك المهاجم الجزائري في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 7 أهداف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي رفع عرضه لضم منصف بقرار من دينامو زغرب لـ 2 مليون و800 ألف دولار.

ويسعى الأهلي لتدعيم هجومه استعدادا للموسم تحت قيادة المغربي حسين عموتة، إذ ضم أقطاي عبد الله وعلي محمود من إنبي.

وبدأ منصف بقرار مسيرته مع نادي وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى نادي إسترا الكرواتي في صيف 2022.

ثم انتقل بقرار إلى نيويورك سيتي الأمريكي في صيف 2023، قبل أن يعود للدوري الكرواتي من بوابة دينامو زغرب الصيف الماضي.

ولعب صاحب الـ 25 عاما 42 مباراة مع دينامو زغرب وسجل 18 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي مثل منتخب الجزائر في 7 مباريات وسجل هدفين.