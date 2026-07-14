جولة مؤجلة.. الكشف عن مواعيد أول 3 مباريات لـ ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 16:17

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد برشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لا ليجا عن مواعيد أول 3 مباريات لبرشلونة وريال مدريد الموسم الجديد 2026/2027.

وكشفت الرابطة عن تأجيل الجولة الأولى لكلا الفريقين بشكل رسمي بسبب وجود أكثر من لاعب من الفريقين بنصف نهائي كأس العالم 2026.

وجاءت مباريات برشلونة كالتالي:

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الجولة 2:

إلتشي × برشلونة - ملعب مارتينيز فاليرو.. الأحد 23 أغسطس.

الجولة 1:

برشلونة × أتلتيك بلباو - كامب نو.. الخميس 27 أغسطس.

الجولة 3: برشلونة × رايو فايكانو - كامب نو.. الإثنين 31 أغسطس.

بينما جاءت مباريات ريال مدريد كالتالي:

الجولة 1:

إسبانيول × ريال مدريد - ملعب إسبانيول.. السبت 22 أغسطس.

الجولة 2:

ريال مدريد × ريال سوسيداد - سانتياجو برنابيو.. الأربعاء 26 أغسطس.

الجولة 3: ريال مدريد × مالاجا - سانتياجو برنابيو.. الأحد 30 أغسطس.

ويحمل برشلونة لقب الموسم الماضي بعد التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي، بينما أنهى ريال مدريد الموسم بالمركز الثاني.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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