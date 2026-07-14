جولة مؤجلة.. الكشف عن مواعيد أول 3 مباريات لـ ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 16:17
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لا ليجا عن مواعيد أول 3 مباريات لبرشلونة وريال مدريد الموسم الجديد 2026/2027.
وكشفت الرابطة عن تأجيل الجولة الأولى لكلا الفريقين بشكل رسمي بسبب وجود أكثر من لاعب من الفريقين بنصف نهائي كأس العالم 2026.
وجاءت مباريات برشلونة كالتالي:
الجولة 2:
إلتشي × برشلونة - ملعب مارتينيز فاليرو.. الأحد 23 أغسطس.
الجولة 1:
برشلونة × أتلتيك بلباو - كامب نو.. الخميس 27 أغسطس.
الجولة 3: برشلونة × رايو فايكانو - كامب نو.. الإثنين 31 أغسطس.
بينما جاءت مباريات ريال مدريد كالتالي:
الجولة 1:
إسبانيول × ريال مدريد - ملعب إسبانيول.. السبت 22 أغسطس.
الجولة 2:
ريال مدريد × ريال سوسيداد - سانتياجو برنابيو.. الأربعاء 26 أغسطس.
الجولة 3: ريال مدريد × مالاجا - سانتياجو برنابيو.. الأحد 30 أغسطس.
ويحمل برشلونة لقب الموسم الماضي بعد التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي، بينما أنهى ريال مدريد الموسم بالمركز الثاني.