بمشاركة حمزة عبد الكريم.. الكشف عن برنامج برشلونة استعدادا للموسم الجديد

كشفت جريدة موندو ديبورتيفو عن برنامج برشلونة التحضيري استعدادًا لموسم 2026-2027.

ويستعد برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني الذي حققه في الموسمين الماضيين.

ويشارك حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر في فترة الإعداد مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة هانز فليك.

من المقرر أن يعود اللاعبون الدوليون الذين شاركوا في كأس العالم إلى الفريق تدريجيا.

وجاء برنامج برشلونة على النحو التالي:

- 24 يوليو: مباراة ودية أمام فريق أوروبا الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية

- من 27 يوليو إلى 3 أغسطس: معسكر تدريبي في إنجلترا.

- 31 يوليو: مباراة ودية أمام برمنجهام سيتي.

- 8 أغسطس: مباراتان وديتان أمام أودينيزي ونوتنجهام فورست.

- 19 أغسطس: كأس خوان جامبر، ومن المرجح أن تكون أمام الأهلي.

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إلى ذلك، خاض حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة تدريبه الأول تحت قيادة هانز فليك يوم الثلاثاء.

صباح الاثنين، خضع 25 لاعبا في برشلونة للفحوصات الطبية الخاصة ببداية فترة الإعداد للموسم الجديد، يتقدمهم حمزة عبد الكريم.

وتواجد الدولي المصري في مران برشلونة الأول بفترة الإعداد يوم الثلاثاء.

ووصل حمزة إلى مدينة خوان جامبر الرياضية لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع ناديه.

ومن المفترض أن يشارك حمزة عبد الكريم مع رديف برشلونة الموسم المقبل، لكن فرصه في الظهور مع الفريق الأول ليست قليلة.

وتواجد في اليوم الأول 25 لاعبا، ينقسمون بين 10 لاعبين في الفريق الأول و15 لاعبا شابا من الفريق الرديف وفريق الشباب.

وذلك في ظل غياب نجوم الفريق المشاركين في كأس العالم حتى الآن أو الذين حصلوا على فترة راحة عقب المشاركة في المونديال.

صباح الاثنين، وصل هانز فليك مدرب برشلونة إلى مدينة خوان جامبر الرياضية في السابعة صباحا لبدء استعدادات برشلونة للموسم الجديد.

المدرب الألماني انتظر اللاعبين الذين خضعوا لفحوصات بدنية وطبية بدأت الساعة 9 صباحا.

وكان حمزة عبد الكريم ثاني الواصلين للنادي بعد زميله الشاب توني فرنانديز.

وكان بصحبته والده وشقيقه.

وتوالى وصول اللاعبين بعد ذلك.

وقرر حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة، عدم الحصول على أي فترة راحة عقب انتهاء مشواره مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

إذ سافر المهاجم الشاب إلى إسبانيا للانضمام مباشرة إلى معسكر برشلونة استعدادا للموسم الجديد، رافضا الحصول على إجازة بعد مشاركته مع منتخب مصر في المونديال.

ويأتي قرار حمزة عبد الكريم في ظل رغبته في الوجود منذ اليوم الأول من فترة الإعداد، من أجل الاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد مع الفريق الكتالوني.

وقرر فليك الاعتماد على حمزة عبد الكريم وبعض الشباب في دعم الفريق الأول بفترة إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد 2026-2027.

وجاءت مشاركة حمزة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 لتزيد من أسهمه داخل برشلونة، بعدما شارك في 4 مباريات خلال البطولة.

وقرر برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب من الأهلي مقابل 1.5 مليون يورو بعد فترة إعارة استمرت 6 أشهر.

وسجل عبد الكريم 6 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب في النصف الثاني من الموسم الماضي، ما دفع النادي للتمسك بالتعاقد معه بشكل نهائي.