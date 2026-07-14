أمير عزمي لـ في الجول: أطالب أبو قير للأسمدة لصرف مكافأة الصعود للدوري الممتاز

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 15:34

كتب : رضا السنباطي

أمير عزمي مجاهد المدير الفني للداخلية

طالب أمير عزمي مجاهد مدرب أبو قير للأسمدة السابق، إدارة النادي بصرف مكافآت الصعود للدوري الممتاز بشكل كامل.

أمير عزمي مجاهد

النادي : أبو قير للأسمدة

أبو قير للأسمدة

وقاد أمير عزمي مجاهد فريق أبو قير للأسمدة للصعود للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وقال أمير لـ FilGoal.com: "توليت تدريب أبو قير للأسمدة في آخر 8 مباريات بدوري المحترفين وحققت المطلوب بالصعود للدوري الممتاز، ثم فوجئنا بصرف مكافأة صعود غير التي تم الاتفاق عليها، حاولت الاتصال بمحمد فوزي المشرف على الكرة ولكنه لم يرد على اتصالات الجهاز الفني.

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وتابع "في الطبيعي عندما تحقق هدفك وترحل يكون الرحيل بالتراضي وبإنهاء كافة المستحقات بين الطرفين لاستمرار العلاقة بالود بين الطرفين".

وأتم "أطالب هاني ضاحي رئيس النادي ومحمد فوزي بصرف المكافأة المتفق عليها في التعاقد بين الطرفين، كل الاحترام والتقدير للنادي الذي يتسم بالاحترام ولكن كنت أتمنى إنهاء العلاقة بطريقة جيدة لحفظ حقوق الجميع".

ورحل أمير عزمي مجاهد عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم وتولى مجدي عبد العاطي تدريب الفريق بدلا منه.

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