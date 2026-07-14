كأس العالم - أثليتك: سيتي يضغط بقوة لضم بوعدي.. والصفقة قد تصل لـ100 مليون

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 11:28

كتب : FilGoal

أيوب بوعدي - لاعب منتخب المغرب

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي مانشستر سيتي يضغط بقوة للتعاقد مع المغربي أيوب بوعدي لاعب وسط ليل.

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يتصدر قائمة المهتمين باللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، ولفت إلى أن باريس سان جيرمان ليس ضمن المنافسة على ضم بوعدي.

ويرغب مانشستر سيتي في ضمه ودمجه مباشرة مع الفريق، بينما تفضل أندية أخرى بقاءه لموسم إضافي على سبيل الإعارة مع ليل، حسب التقرير.

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وأضاف التقرير أن القيمة المتوقعة للصفقة قد تبلغ نحو 100 مليون يورو، ومن المنتظر أن يحسم الدولي المغربي قراره قريبًا.

وكان رئيس نادي ليل الفرنسي قد ألمح إلى أن قيمة اللاعب قد تتجاوز حاجز 100 مليون جنيه إسترليني.

وخطف بوعدي، البالغ من العمر 18 عامًا، الأنظار خلال كأس العالم 2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل المغرب إلى ربع النهائي، وشارك أساسيًا في 5 مباريات.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى استعداد ليل لبيع اللاعب مقابل نحو 69 مليون جنيه إسترليني، لكن ارتفاع أسعار لاعبي الوسط في سوق الانتقالات غيّر موقف النادي الفرنسي.

ويأتي ذلك بعد انتقال إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

قبل أيام، قال أوليفييه ليتانج، رئيس ليل، في تصريحات نقلتها صحيفة ستاندرد: "عندما أرى إليوت أندرسون ينتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، وساندرو تونالي إلى توتنام مقابل 100 مليون، رغم أنهما لا يملكان هامش التطور الذي يمتلكه أيوب بوعدي بسبب إمكانياته الفريدة، فأنا لدي رقم محدد في ذهني، وسنرى ما سيحدث".

ويرتبط بوعدي بعقد مع ليل حتى صيف 2029، بعدما جدد عقده في ديسمبر الماضي، وهو ما يمنح النادي الفرنسي أفضلية كبيرة في المفاوضات، دون أي ضغوط لبيعه.

وكان اللاعب قد دخل تاريخ ليل في عام 2023 عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع الفريق الأول بعمر 16 عامًا، كما حطم لاحقًا الرقم القياسي الذي كان يحمله إيدين هازارد كأصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة في الدوري الفرنسي بقميص النادي.

وخاض الدولي المغربي، الذي سبق له تمثيل منتخبات فرنسا السنية، 96 مباراة بقميص ليل في جميع المسابقات، صنع خلالها أربعة أهداف، بينما تلقى تسعة إنذارات وبطاقتين حمراوين خلال موسم 2025-2026.

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