كأس العالم - مواعيد مباريات اليوم 14 يوليو.. قمة فرنسا ضد إسبانيا
الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 11:06
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات كأس العالم مع انطلاق نصف نهائي البطولة.
وتقام مباراتي نصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو والقنوات الناقلة.
كأس العالم 2026
إسبانيا × فرنسا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.
ويقوم 4 معلقين محتلفين بالتعليق على اللقاء المرتقب.
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