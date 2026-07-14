كأس العالم - مواعيد مباريات اليوم 14 يوليو.. قمة فرنسا ضد إسبانيا

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 11:06

كتب : FilGoal

لامين جمال - إسبانيا - فرنسا - يورو 2024

تستأنف اليوم مباريات كأس العالم مع انطلاق نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراتي نصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 14 يوليو والقنوات الناقلة.

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كأس العالم 2026

إسبانيا × فرنسا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4.

ويقوم 4 معلقين محتلفين بالتعليق على اللقاء المرتقب.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

إسبانيا فرنسا
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