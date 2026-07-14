كأس العالم – مؤتمر ديشامب: مبابي جاهز لمواجهة إسبانيا

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 01:07

كتب : FilGoal

احتفال هدف كيليان مبابي - فرنسا ضد المغرب

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن جاهزية كيليان مبابي نجم الديوك لمواجهة إسبانيا.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

فرنسا

ويلعب منتخب فرنسا ضد إسبانيا مساء اليوم، في نصف نهائي كأس العالم 2062 في أمريكا.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "كيليان بخير. لا يمكن لأي لاعب أن يكون بحالة أكثر من 100%، نعم هو جاهز بنسبة 100%. إذا كنتم تقصدون تدريبه بشكل منفرد اليوم، فقد كان من حقه، مثل بعض اللاعبين الآخرين، أن يكتفي بـ10 دقائق بدلًا من 20 دقيقة في إحدى الفقرات التدريبية."

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وأضاف "بالتأكيد هو يوم يحمل رمزية كبيرة لفرنسا وللشعب الفرنسي. نحن نعرف هدفنا، كما تعرف إسبانيا هدفها أيضًا، وهو بلوغ النهائي. لكننا لن نكتفي بمجرد الوصول إلى نصف النهائي، رغم أن ذلك يمنحنا الكثير من الفخر. نحن فريق تنافسي وسنفعل كل ما بوسعنا حتى تنتهي هذه الليلة لصالحنا."

وأكمل "من الطبيعي أن ترغب إسبانيا في الاستحواذ على الكرة، وإذا كانت قد استقبلت هدفًا واحدًا فقط، فذلك لأن منافسيها يجدون صعوبة في امتلاك الكرة أمامها. ونحن أيضًا فريق يعتمد على الاستحواذ، لذا ستكون هناك معركة حقيقية على الكرة. ما حدث في الماضي أصبح خلفنا، ولا يوجد أي حديث عن الانتقام. هذه مباراة نصف نهائي، وهناك بطاقة واحدة فقط إلى النهائي."

وعن إقامة كأس العالم في أمريكا قال: "أعلم أن هناك خمس رياضات رئيسية في الولايات المتحدة، وكرة القدم ليست من بينها. حتى في مقر إقامتنا بمدينة بوسطن، يصفنا الناس بأننا فريق محبوب، وربما لأننا نحقق الانتصارات أيضًا (يضحك). وإذا كان ذلك سيساعد على تطوير شعبية كرة القدم هنا، فهذا أمر جيد."

وأكمل "بالتأكيد الخبرة والتجارب السابقة عنصران مهمان. يجب دائمًا التكيف مع الظروف، لكن لا توجد مباراتان متشابهتان، فهناك الكثير من المتغيرات. إذا كانت خبرتي ستجنبني ارتكاب أخطاء قد تقودنا إلى طريق مسدود، فهذا أمر جيد، لكن يبقى الإعداد لكل مباراة ضروريًا."

وواصل "لم أتابع مدة سفر منتخب إسبانيا، لكنني أعرف جيدًا مدة رحلاتنا. لم نختر بوسطن مقرًا لمعسكرنا من فراغ، فالانتعاش البدني عنصر مهم جدًا في هذه البطولة."

وأتم تصريحاته "لا يمكن القول إن أوريلين تشواميني في جاهزية كاملة بنسبة 100%، فآخر مباراة خاضها كانت قبل 15 يومًا، لكن ذلك لا يمنعه من المشاركة، وهو أصبح متاحًا من جديد. أما برادلي باركولا وديزيريه دوي، فهما يعرفان بعضهما جيدًا وبينهما علاقة ممتازة. أنا لا أتخذ قراراتي بناءً على ما يفعله المنافس، وأنا سعيد جدًا بوجودهما، وكذلك بجميع اللاعبين الآخرين."

كأس العالم إسبانيا فرنسا مبابي
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