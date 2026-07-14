أبو ريدة: تعرضنا للظلم أمام الأرجنتين.. وطلب زيادة الأندية المصرية في بطولات إفريقيا

يرى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب مصر تعرض للظلم في مباراة الأرجنتين في كأس العالم.

وقال أبو ريدة عبر أون سبورت: "كنا نعرف أننا سنتخطى دور المجموعات في كأس العالم، وكان لدينا طموح في الوصول لدور الثمانية، ولم نقلق من مواجهة الأرجنتين".

وأضاف "هذه هي كرة القدم، وتعرضنا لظلم من حكام الفيديو أمام الأرجنتين، الفيديو خلق لتحقيق العدالة لكنه لم يمنحنا العدالة في هذه المباراة".

وواصل "كان لنا ركلة جزاء لم تحتسب في نهاية المباراة، وهذا الأمر جعلنا نشعر بالضيق بعد الخسارة".

وأكمل "شكوى الحكم لن تغير نتيجة المباراة، وقدمنا شكوى لإثبات موقفنا من حكم مواجهة الأرجنتين ونحن نعرف أنه لن يحدث أي شيء".

وكشف "سيتم تجديد تعاقد حسام حسن في الأيام المقبلة ليستمر مع منتخب مصر وأنا أدعمه من اليوم الأول لي في اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته "طلبت من كاف دراسة زيادة عدد الفرق المصرية في بطولات إفريقيا، وسيتم عرض هذا الأمر على إدارة الاتحاد الإفريقي من أجل اتخاذ القرار المناسب".