طارق علاء: لم أشارك في أي دقيقة بكأس العالم لكني فخور بالتواجد مع المنتخب
الإثنين، 13 يوليه 2026 - 23:10
كتب : FilGoal
عبر طارق علاء لاعب منتخب مصر عن سعادته بالتواجد مع الفراعنة في كأس العالم رغم عدم مشاركته في أي دقيقة.
وقال طارق علاء عبر أون سبورت: "كنت أشاهد فرحة جمهور مصر بالمنتخب عبر الهاتف ولكن لم أتخيل كم الفرحة على الحقيقة في الشارع المصري".
وأضاف "أنا سعيد جدا بما حققه منتخب مصر في كأس العالم وبسعادة الجماهير ولا أستطيع وصف الحالة السعيدة لكل اللاعبين".
وواصل "لم أشارك في أي دقيقة في كأس العالم لكني فخور بالتواجد مع منتخب مصر في المونديال ومحمد هاني قدم مستوى مميز للغاية".
وأكمل "هذه هي البداية لمنتخب مصر، حققنا الإنجاز ولكن هدفنا المقبل هو الوصول لأبعد ما يمكن تحقيقه".
وأتم تصريحاته "معسكر منتخب مصر في كأس العالم كان أفضل 50 يوما عشتهم في حياتي".
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