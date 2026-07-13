زيكو: هيثم حسن قادر على المرور من 5 مدافعين

وصف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب منتخب مصر طريقة تسجيله للهدف الثاني للفراعنة في شباك الأرجنتين خلال كأس العالم.

وقال زيكو عبر قناة أون سبورت: "توقعت مرور هيثم حسن ومحمد صلاح من دفاع الأرجنتين وكنت أعرف أن هيثم سيمر من أي لاعب".

وأضاف "ولذلك اخترقت منطقة الجزاء وانتظرت منه العرضية وسجلت الهدف الثاني".

وأكمل "هيثم حسن يمتلك مهارة كبيرة وأعرف أنه سيمر من أي عدد من المدافعين حتى لو كانوا 5 في نفس التوقيت".

وحضر منتخب مصر احتفالية تكريمه مع الجمهور المصري في استاد القاهرة لما قدمه الفراعنة في كأس العالم.

وغادر منتخب مصر كأس العالم من دور الـ16 بعد الخسارة من الأرجنتين 3-2.