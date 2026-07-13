رئيس منتخب السويس يكشف لـ في الجول تفاصيل اندماج الفريق مع بتروجت

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 21:51

كتب : رضا السنباطي

جمهور منتخب السويس ضد سبورتنج في دورة الترقي

كشف معتز سليم رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي منتخب السويس عن كواليس اندماج فريقه مع بتروجت.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة دمج فريقي الشرقية مع إنبي ومنتخب السويس مع بتروجت لإنشاء شركتي كرة قدم.

وقال سليم عبر FilGoal.com: "عقب اجتماعات لمدة شهرين نتج عنها تكوين شركة منتخب السويس بتروجت بنسبة 51% لبتروجت و49% لمنتخب السويس، سيتم تكوين أعضاء الشركة من 3 أعضاء من نادي بتروجت وعضوين من السويس، وكل الأرباح سيتم توزيعها بالنسب المتفق عليها، وسيخوض الفريق مبارياته على استاد السويس الجديد وملاعب تدريب منتخب السويس".

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وتابع "سيراميكا كليوباترا عرض علينا الاندماج لكنني فضلت الاندماج مع بتروجت بعد طلبي وزير الشباب والرياضة ووزير البترول".

وأكمل "الفترة المقبلة ستشهد اندماج أندية شعبة أخرى مع أندية شركات".

وأضاف "رخصة النادي متوقفة في الدرجة الثانية، فإذا تم انفصال الشركتين سنلعب في الدرجة الثانية وليس الرابعة".

وأتم "عناصر فريق منتخب السويس ستخضع للتقييم من سيد عيد المدير الفني للفريق".

ويتواجد فريقي منتخب السويس والشرقية بدوري الدرجة الثانية بـ خلال الموسم المقبل ولكنهما سيشاركان برفقة بتروجت وإنبي بالدوري الممتاز.

بتروجت منتخب السويس
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