ألونسو: نيكولاس جاكسون ضمن خطط تشيلسي في الموسم المقبل

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 21:24

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

أكد الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي، أن السنغالي نيكولاس جاكسون لا يزال ضمن خططه للموسم الجديد، بعد عودته إلى النادي عقب انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ.

نيكولاس جاكسون

النادي : بايرن ميونيخ

تشيلسي

وكان جاكسون قد انضم إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الصيف الماضي، مع وجود بند يمنح النادي الألماني أحقية شراء عقده مقابل 56 مليون جنيه إسترليني، إلا أن بطل الدوري الألماني لم يُبدِ رغبة في تفعيل هذا البند.

وخلال فترة إعارته، لعب جاكسون دور البديل للمهاجم الإنجليزي هاري كين، وشارك في 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 4 أهداف.

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وعاد المهاجم السنغالي إلى تشيلسي، بينما لا يزال عقده مع النادي يمتد لسبعة أعوام.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، كشف ألونسو موقفه من جاكسون، وقال: "سينضم إلينا خلال الجولة التحضيرية التي سنبدأها في آسيا، وأتطلع للعمل مع نيكو عندما يلتحق بالفريق."

ولم يبدأ جاكسون فترة الإعداد مع تشيلسي حتى الآن، بسبب مشاركته مع منتخب السنغال في كأس العالم 2026، بعدما وصل منتخب بلاده إلى دور الـ32، ومن المتوقع انضمامه إلى الفريق خلال الأسبوع المقبل.

وتشير تصريحات ألونسو إلى أن جاكسون سيكون جزءًا من مشروعه في الموسم الجديد، خاصة بعدما أكد المدرب الإسباني أن الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو يتفاوض مع نادٍ آخر ولن يكون ضمن استعدادات الفريق، في ظل اقترابه من الرحيل.

ورغم ذلك، سيواجه جاكسون منافسة قوية على مركز المهاجم، في ظل وجود كل من جواو بيدرو، وإيمانويل إيميجا، وليام ديلاب، ومارك جيو ضمن الخيارات الهجومية المتاحة أمام ألونسو.

تشيلسي الدوري الإنجليزي تشابي ألونسو نيكولاس جاكسون
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