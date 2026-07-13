ريال مدريد يخوض التدريب الأول تحت قيادة جوزيه مورينيو

عاد ريال مدريد للتدريبات استعدادا للموسم الجديد 2026/2027.

وخاض ريال مدريد تدريبه الأول خلال فترة الإعداد للموسم، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وشهد اليوم الأول من العودة، خضوع اللاعبين لكشف طبي وقياسات بدنية قبل خوض أول تدريب.

وكان مورينيو قد تولى تدريب ريال مدريد خلفا لألفارو أربيلوا الذي اختتم الموسم كمدرب للفريق.

التدريب شهد غياب اللاعبين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في كأس العالم 2026 والذين يحصلون على راحة أكبر.

وتواجد من الفريق الأول لريال مدريد في التدريب كل من ألفارو كاريراس وترينت ألكسندر أرنولد وجونزالو جارسيا وراؤول أسينسيو وفرانكو ماستانتونو وأندري لونين، وإدواردو كامافينجا ودين هاوسن وفيرلان ميندي ورودريجو وإدير ميليتاو.

بينما تم التطعيم باقي اللاعبين من أكاديمية الشباب ليستكمل التدريب.

ومن المنتظر أن ينضم باقي اللاعبين للتتدريبات تباعا بعد نهاية راحة كل لاعب منهم.