وزارة الرياضة تعلن دمج ناديا إنبي مع الشرقية.. ومنتخب السويس مع بتروجت

أعلنت وزارة الرياضة دمج ناديا إنبي مع الشرقية، ودمج ناديا بتروجت مع منتخب السويس وذلك بداية من الموسم المقبل.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالآتي:

"في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأندية الجماهيرية وتعظيم الاستفادة من أصولها، ودعم توجه الدولة نحو تطوير منظومة كرة القدم، توقيع مذكرتي تفاهم بين عدد من الأندية الرياضية، في خطوة جديدة نحو تفعيل الاستثمار الرياضي، بحضور النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ".

"وشملت مراسم التوقيع مذكرة تفاهم بين نادي الشرقية الرياضي ونادي إنبي، ومذكرة تفاهم أخرى بين نادي منتخب السويس ونادي بتروجت، وذلك تمهيدًا لتأسيس شركتي خدمات رياضية تتوليان إدارة وتشغيل واستثمار قطاع كرة القدم، بما يسهم في رفع الكفاءة الفنية والإدارية وتحقيق الاستدامة المالية للأندية".

"أوضح النائب أحمد دياب أن توقيع مذكرتي التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الإدارة الاحترافية داخل الأندية المصرية، ويعكس التوجه الجاد نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم ورفع كفاءة الأندية على المستويين الفني والاقتصادي".

"وأكد دياب أن مذكرتي التفاهم تمثلان بداية مرحلة جديدة من التعاون والاستثمار، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية لتأسيس شركتي الخدمات الرياضية وفقًا لأحكام قانون الرياضة".

"وقّع مذكرة التفاهم الأولى كل من معتز سليم، رئيس نادي منتخب السويس، وسامح مبروك، رئيس نادي بتروجت، فيما وقّع مذكرة التفاهم الثانية كل من أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، والدكتور حمدي مرزوق، رئيس نادي الشرقية".