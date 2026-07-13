برناردو سيلفا: كأس العالم محبط بالنسبة لنا وخروج مبكر لم نتوقعه

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 19:34

كتب : FilGoal

البرتغال ضد سلوفينيا

أعرب برناردو سيلفا لاعب ريال مدريد عن حزنه بعد خروج منتخب البرتغال من كأس العالم مبكرا.

بيرناردو سيلفا

النادي : ريال مدريد

البرتغال

وودع منتخب البرتغال البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام إسبانيا.

وقال سيلفا عبر حسابه الرسمي: "كان كأس العالم محبطا وخيبة أمل كبيرة أن ينتهي مشوارنا مبكرا عما كنا نتوقع".

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وأضاف "كان وسيظل شرفا كبيرا تمثيل منتخبنا الوطني، شكرا لكل الشعب البرتغالي على الدعم والثقة".

وشارك سيلفا بشكل محدود خلال البطولة، بعدما بدأ أساسيا في المباراة الأولى، قبل أن يفقد مكانه في التشكيل، ولم يشارك أمام كولومبيا.

ومن المنتظر أن ينضم سيلفا إلى ريال مدريد بعد نهاية المونديال، عقب رحيله عن مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

وكشفت تقارير أن ريال مدريد سيدفع 10 ملايين يورو كمكافأة توقيع للاعب.

ويستعد سيلفا لبدء مرحلة جديدة مع ريال مدريد، بعد تجربة ناجحة مع مانشستر سيتي، أملا في استعادة مستواه خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المنتخب البرتغالي تعيين جورج جيسوس مدربا للفريق، خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز.

وأقيل مارتينيز بعد وداع منتخب البرتغال كأس العالم من دور الـ 16.

وخسر منتخب البرتغال أمام إسبانيا في ثمن النهائي بهدف نظيف سجله ميكيل ميرينو.

وكانت صحيفة أبولا البرتغالية كشفت أن جيسوس سيتولى الإدارة الفنية لمنتخب البرتغال حتى عام 2030، مقابل راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق دوري السعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.

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