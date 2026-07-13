بعد رفع قضية ساسي.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 9

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 18:42

كتب : FilGoal

سوريا ضد تونس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقليص قضايا إيقاف القيد على الزمالك إلى 9.

فرجاني ساسي

النادي : الغرافة

الزمالك

وجاء ذلك بعد سحب قضية فرجاني ساسي عقب موافقته على التسوية المعروضة عليه من النادي.

وبذلك تقلص عدد القضايا المرفوعة على الزمالك والمتسببة في إيقاف القيد إلى 9.

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وكان قد كشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "بعد تدخل طارق حامد، فرجاني ساسي يتنازل عن 200 ألف دولار من مستحقاته".

وسبق وأن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الزمالك من القيد في قضية جديدة بتاريخ يوم 3 ديسمبر 2025.

اللاعب كان يطالب بـ 450 ألف دولار لكن مع إضافة 5% فائدة عن كل عام أصبح الإجمالي ما يقارب من 505 ألف دولار.

وتعرض الزمالك لإيقاف قيد تأديبي لمدة فترتين بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد مع أكثر من لاعب.

وكان بيان الزمالك قد جاء كالآتي:

"يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص الشكر إلى التونسي فرجاني ساسي، اللاعب السابق بالفريق تقديرا لتعاونه في ملف مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك".

"ويثمن مجلس إدارة النادي موافقة فرجاني ساسي على جدولة مستحقاته، إلى جانب تنازله عن جزء منها، في خطوة تعكس تقديره الكبير لنادي الزمالك وجماهيره وحرصه على دعم استقرار النادي خلال المرحلة الحالية".

"ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك اعتزازه بالعلاقة الطيبة التي تجمعه باللاعب، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الكروية".

الزمالك فرجاني ساسي
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