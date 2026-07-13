بعد موسم مع تشيلسي.. مانشستر يونايتد يضم أندري سانتوس
الإثنين، 13 يوليه 2026 - 18:33
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع أندري سانتوس قادما من تشيلسي.
أندري سانتوس
النادي : تشيلسي
ووقع سانتوس على عقد مع مانشستر يونايتد لمدة 5 مواسم حتى 2031.
وفقا للتقارير فإن الصفقة قد كلفت مانشستر يونايتد 50 مليون يورو.
وقال اللاعب خلال فيديو الإعلان عن الصفقة: "منذ كنت صغيرا وأنا أحلم بتلك اللحظة، التاريخ والمسؤولية التي تأتي مع ذلك الشعار، لهذا أنا هنا".
وواصل "لا أستطيع الانتظار حتى ألعب ضد هؤلاء الجماهير ومع هذا الفريق والمساعدة في صناعة ذكريات جديدة".
وتابع "أنا هنا لأجلب الطاقة وأنافس وأن أدفع الفريق للأمام وأقدم كل شيء لهذا النادي، لهذا أنا سعيد بالتواجد هنا".
سانتوس انضم لتشيلسي في بداية الموسم الماضي قادما من ستراسبورج.
وشارك لاعب الوسط البرازيلي في 47 مباراة بقميص تشيلسي وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.
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