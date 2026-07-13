محمود سليم: شعرت بالظلم أمام الأرجنتين بعد إلغاء الهدف.. وصابر أفضل مسدد ركلات جزاء

كشف محمود سليم محلل أداء منتخب مصر عن سبب تسديد محمود صابر لركلة الترجيح الأولى أمام أستراليا في كأس العالم.

وسدد محمود صابر أول ركلة ترجيح في مباراة أستراليا بدور الـ32 بكأس العالم وسجل منها بنجاح.

وقال سليم عبر قناة النهار: "محمود صابر يسدد 3 ركلات جزاء كل يوم في التدريبات منذ بداية المعسكر وهو أفضل مسدد في المنتخب ولذلك اختاره حسام حسن لتسديد أول ركلة ترجيح أمام أستراليا".

وأضاف "شعرت بالظلم أمام الأرجنتين بداية من إلغاء هدف زيكو، وأيضا في فرصة انفراد محمد صلاح الذي أوقف فيها اللعب بدلا من السماح باستمرار اللعب ثم النظر في المخالفة".

وأكمل "معسكر منتخب مصر كان في غاية الهدوء وحسام حسن وإبراهيم حسن وفرا كل سبل النجاح والراحة للاعبين".

وغادر منتخب مصر كأس العالم من دور الـ16 بعد الخسارة من الأرجنتين 3-2.