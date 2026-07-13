سعفان الصغير: تعرضت للطرد أمام الأرجنتين بسبب ماك أليستر.. وعملت في غسل الصحون بأمريكا

كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر كواليس ركلات الترجيح أمام أستراليا، وأيضا لحظات تعرضه للطرد أمام الأرجنتين في كأس العالم.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي مصر

وقال سعفان عبر قناة النهار: "توترت كثيرا من ركلة ترجيح صلاح أمام أستراليا كنت أشعر أن قلبي سيتوقف، وبعد المباراة أخبرته بذلك لكنه رد وقال لي إنه سدد الكرة بهذه الطريقة ليمنح الثقة لباقي اللاعبين".

وأضاف "قبل ركلات الترجيح أمام أستراليا شوبير طلب الجلوس وحده لعدة دقائق للتركيز بشكل أكبر وبالفعل خرج على مقاعد البدلاء وقت منح حسام حسن التعليمات الأخيرة للمسددين وجلس وحيدا".

وأكمل "أخبرت محمد عبد الواحد قبل ركلة جزاء ميسي أن مصطفى شوبير سيتصدى لها وقد كان".

وأوضح "بعد اعتزالي كرة القدم تركت مصر وسافرت إلى أمريكا، وعملت في مغسلة سيارات وفي غسل الصحون وفي توصيل الطلبات للمنازل، وكنت أن تكون والدتي مي الآن وترى ابنها وهو يحقق المجد مع منتخب مصر في أمريكا أيضا".

وتابع "ماك أليستر كان يلقي بالزجاجات على دكة بدلاء منتخب مصر فذهبت له لأقول له لماذا تفعل ذلك فوضع يده على فمه وتحدث وهذه الحركة من المفترض أن يطرد بسببها".

وأتم تصريحاته "الحكم شاهدني وأنا أدخل الملعب فطردني، وقتها علمت أن الأمر انتهى ولكن مدرب الأحمال الأرجنتيني في جهاز منتخب مصر منعني من الذهاب له".