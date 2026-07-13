سعفان الصغير: تعرضت للطرد أمام الأرجنتين بسبب ماك أليستر.. وعملت في غسل الصحون بأمريكا

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 18:21

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير - سعفان الصغير

كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر كواليس ركلات الترجيح أمام أستراليا، وأيضا لحظات تعرضه للطرد أمام الأرجنتين في كأس العالم.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

مصر

وقال سعفان عبر قناة النهار: "توترت كثيرا من ركلة ترجيح صلاح أمام أستراليا كنت أشعر أن قلبي سيتوقف، وبعد المباراة أخبرته بذلك لكنه رد وقال لي إنه سدد الكرة بهذه الطريقة ليمنح الثقة لباقي اللاعبين".

وأضاف "قبل ركلات الترجيح أمام أستراليا شوبير طلب الجلوس وحده لعدة دقائق للتركيز بشكل أكبر وبالفعل خرج على مقاعد البدلاء وقت منح حسام حسن التعليمات الأخيرة للمسددين وجلس وحيدا".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - ياكين: لم نلعب ضد منتخب الأرجنتين فقط لكن أمام الحكم وتقنية الفيديو كأس العالم - عدد جماهير نسخة 2026 يفوق إجمالي الحضور في 2018 و2022 معا

وأكمل "أخبرت محمد عبد الواحد قبل ركلة جزاء ميسي أن مصطفى شوبير سيتصدى لها وقد كان".

وأوضح "بعد اعتزالي كرة القدم تركت مصر وسافرت إلى أمريكا، وعملت في مغسلة سيارات وفي غسل الصحون وفي توصيل الطلبات للمنازل، وكنت أن تكون والدتي مي الآن وترى ابنها وهو يحقق المجد مع منتخب مصر في أمريكا أيضا".

وتابع "ماك أليستر كان يلقي بالزجاجات على دكة بدلاء منتخب مصر فذهبت له لأقول له لماذا تفعل ذلك فوضع يده على فمه وتحدث وهذه الحركة من المفترض أن يطرد بسببها".

وأتم تصريحاته "الحكم شاهدني وأنا أدخل الملعب فطردني، وقتها علمت أن الأمر انتهى ولكن مدرب الأحمال الأرجنتيني في جهاز منتخب مصر منعني من الذهاب له".

منتخب مصر كأس العالم سعفان الصغير
نرشح لكم
برناردو سيلفا: كأس العالم محبط بالنسبة لنا وخروج مبكر لم نتوقعه محمود سليم: شعرت بالظلم أمام الأرجنتين بعد إلغاء الهدف.. وصابر أفضل مسدد ركلات جزاء حمزة عبد الكريم ضمن 25 لاعبا في انطلاق معسكر برشلونة تحت قيادة فليك شبكة ESPN: فورلان يتمم اتفاقه لقيادة منتخب أوروجواي كأس العالم - ياكين: لم نلعب ضد منتخب الأرجنتين فقط لكن أمام الحكم وتقنية الفيديو إندبندنت: "بيرتا كلمة السر".. أرسنال يستهدف التعاقد مع ألفاريز موندو ديبورتيفو: شرط في عقد فيران توريس يعقد تجديده مع برشلونة أثليتك: تيليمانس يقترب من الانضمام لـ مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
ريال مدريد يخوض التدريب الأول تحت قيادة جوزيه مورينيو دقيقة | الدوري الإسباني
وزارة الرياضة تعلن دمج ناديا إنبي مع الشرقية.. ومنتخب السويس مع بتروجت 19 دقيقة | الدوري المصري
برناردو سيلفا: كأس العالم محبط بالنسبة لنا وخروج مبكر لم نتوقعه 28 دقيقة | في المونديال
الخطيب: مقر الأهلي في المنصورة يتوافق مع تطور الدولة 50 دقيقة | الدوري المصري
بعد رفع قضية ساسي.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 9 ساعة | الدوري المصري
بعد موسم مع تشيلسي.. مانشستر يونايتد يضم أندري سانتوس ساعة | ميركاتو
محمود سليم: شعرت بالظلم أمام الأرجنتين بعد إلغاء الهدف.. وصابر أفضل مسدد ركلات جزاء ساعة | في المونديال
سعفان الصغير: تعرضت للطرد أمام الأرجنتين بسبب ماك أليستر.. وعملت في غسل الصحون بأمريكا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 4 كأس العالم – حسام حسن: من يؤذي كلبا يعاقب فماذا عن من يقتلون الأبرياء في فلسطين