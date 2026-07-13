تقرير: إنزاجي يوافق على رحيل لاعب جديد من الهلال

استقر سيميوني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال على رحيل لاعب جديد من الفريق خلال الفترة الحالية، وفقا لجريدة اليوم السعودية.

وأوضح التقرير أن إنزاجي وافق على رحيل عبد الكريم دراسي من الفريق خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذلك لعدم الحاجة لجهوده خلال الموسم القادم.

وأضاف التقرير أن هناك أكثر من فريق مهتم بضم دراسي، وعلى رأسهم نادي أبها الذي يرغب في ضم اللاعب.

وستشهد الساعات القادمة، حسم وجهة اللاعب المقبلة، حسب التقرير.

وانضم دراسي إلى صفوف الهلال في الصيف الماضي، قادما من أهلي جدة، لكن لم يثبت نفسه في صفوف الفريق.

وكانت إدارة الهلال، قد وافقت على رحيل أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، من بينهم ماركوس ليوناردو، ومواطنه مالكوم فيليب.

وذلك من أجل تدعيم الفريق بعناصر جديدة في الموسم المقبل.