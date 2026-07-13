شبكة ESPN: فورلان يتمم اتفاقه لقيادة منتخب أوروجواي

اقترب دييجو فورلان من تولي تدريب منتخب أوروجواي خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت.

ودخل الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم في مفاوضات متقدمة مع فورلان لقيادة المنتخب، خلفا للمدرب مارسيلو بييلسا الذي رحل عقب الخروج من دور المجموعات في كأس العالم.

وكشفت شبكة ESPN أنه من المنتظر أن يتولى فورلان المهمة خلال 6 مباريات ودية في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إلى جانب الإشراف على منتخب الشباب تحت 20 عاما.

وقال إيجناسيو ألونسو رئيس الاتحاد الأوروجوياني: "تحدثنا بالفعل مع فورلان، وعقدنا عدة اجتماعات وكانت إيجابية".

وأضاف: "المدرب متحمس لخوض هذه التجربة، ونعمل حاليا على تشكيل جهاز فني مناسب للفترة المقبلة".

وأوضح "سيتم تعيين مدرب دائم بنهاية العام بعد الانتخابات، أو مع بداية 2027".

ويملك فورلان خبرة تدريبية محدودة، إذ سبق له تدريب أندية بينيارول وأتيناس، ولم يتول أي فريق منذ عام 2021.

وكان فورلان قد اعتزل كرة القدم في 2019، بعد مسيرة شهدت اللعب لأندية مثل مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان.

وسجل فورلان 36 هدفا في 112 مباراة دولية مع أوروجواي، كما توج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2010، بعدما قاد منتخب بلاده للوصول إلى نصف النهائي.

وقدم منتخب أوروجواي أداء مخيبا في المونديال الأخير، بعد تعادلين أمام كاب فيردي والسعودية، قبل الخسارة أمام إسبانيا.

كما شهدت البطولة توترا بين اللاعبين والمدرب السابق بييلسا، قبل نهاية مشواره مع المنتخب.