أبولا: صانع ألعاب سبورتنج لشبونة يقترب من أهلي جدة

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 14:49

كتب : FilGoal

فرانسيسكو ترينكاو

أفادت جريدة أبولا البرتغالية بأن سبورتنج لشبونة وافق على انتقال صانع ألعابه فرانسيسكو ترينكاو إلى أهلي جدة هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن ترينكاو بات قريبًا جدًا من إنهاء مشواره مع لشبونة، بعدما توصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع أهلي جدة بشأن انتقال الدولي البرتغالي.

وأضاف التقرير أن الصفقة ستتم مقابل نحو 45 مليون يورو.

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ولم يتبقَّ سوى الاتفاق على التفاصيل الأخيرة في عقد اللاعب مع النادي السعودي قبل الإعلان الرسمي، حسب التقرير.

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ومن المتوقع أن يحسم البالغ من العمر 26 عاما قراره خلال الساعات المقبلة.

في حالة توصله لاتفاق مع أهلي جدة، سيوقع النجم البرتغالي على عقد لمدة 4 مواسم.

ترينكاو لعب من قبل في صفوف سبورتنج براجا وبرشلونة وولفرهامبتون.

يذكر أن أهلي جدة أعلن قبل أيام رحيل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه عن صفوف الفريق.

سبورتنج لشبونة أهلي جدة فرانشيسكو ترينكاو
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