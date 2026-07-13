موندو ديبورتيفو: شرط في عقد فيران توريس يعقد تجديده مع برشلونة

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 14:37

كتب : FilGoal

فيران توريس

يواجه برشلونة عقبة في مفاوضات تجديد عقد الإسباني فيران توريس خلال الفترة المقبلة.

فيران توريس

النادي : برشلونة

برشلونة

وينتهي عقد توريس بنهاية يونيو من العام المقبل، في ظل اهتمام من باريس سان جيرمان بالتعاقد معه، رغم عدم وجود اتفاق حتى الآن بين الطرفين.

وقال خوان لابورتا: "سمعت عن هذه الأنباء، لكن لا يوجد شيء رسمي. اللاعب لم يبلغنا بأي قرار، وهو لاعب في برشلونة".

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وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه بالرغم من ذلك، يرغب برشلونة في الإبقاء على توريس وتجديد عقده، لكن هناك بندا في عقده يعقد الأمور.

ويتضمن عقد اللاعب شرطا يلزم برشلونة بدفع 8 ملايين يورو إلى مانشستر سيتي حال تمديد تعاقده، وهو ما يزيد من تكلفة الصفقة.

وكان هذا البند قد أُدرج أثناء انتقال اللاعب من مانشستر سيتي إلى برشلونة في ديسمبر 2021.

وبالتالي، فإن تجديد عقد توريس لن يقتصر فقط على راتبه الجديد، بل سيشمل أيضا دفع هذا المبلغ للنادي الإنجليزي.

ورغم ذلك، لا يزال برشلونة متمسكا بفكرة التجديد، ولكن دون زيادة كبيرة في راتب اللاعب، في ظل اعتقاد الإدارة أنه يحصل بالفعل على راتب مرتفع.

ويترقب برشلونة موقف اللاعب النهائي، خاصة مع العروض الخارجية، لحسم مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وخاض توريس مع برشلونة 207 مباراة سجل 65 هدفا وصنع 23 آخرين.

برشلونة فيران توريس
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