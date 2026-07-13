لاجازيتا: جوارديولا بين 3 مرشحين لتدريب إيطاليا

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 14:18

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، عن المرشحين لتدريب منتخب إيطاليا.

وأقيل جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا، من تدريب الآزوري بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2026.

وذكرت لاجازيتا، إلى أن باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الإيطالي، والبرازيلي ليوناردو مستشار الاتحاد، وضعا 3 أسماء مفضلين لتدريب المنتخب الفترة المقبلة.

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ويتواجد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي السابق، على رأس قائمة الاختيارات.

وتواجد 3 مرشحين في القائمة، وهم بيب جوارديولا، وأنطونيو كونتي، وروبرتو مانشيني.

وتوج منتخب إيطاليا بطلا ليورو 2020 تحت قيادة روبرتو مانشيني.

ولكن رحيل مانشني المفاجئ في أغسطس 2023 ليتولى تدريب المنتخب السعودي، قد يبعده عن قائمة الخيارات بعد وصف رحيله بـ"الخيانة".

وتولى سباليتي بعدها تدريب المنتخب، قبل أن يرحل في يونيو 2025 بعد الخسارة أمام النرويج في تصفيات كأس العالم، ليقود جاتوزو المنتخب الإيطالي حتى الفشل في التأهل للمونديال.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وغاب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

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