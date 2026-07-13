تقرير: ديبالا يجدد عقده مع روما.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

أتم الأرجنتيني باولو ديبالا اتفاقه لتمديد تعاقده مع روما ليستمر في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

باولو ديبالا النادي : روما روما

وتوصل ديبالا لاتفاق مع إدارة روما على كافة بنود العقد الجديد، بعد مفاوضات مكثفة استمرت لأسابيع بين الطرفين.

وكشفت شبكة سكاي أن ديبالا وقع بالفعل على عقود التجديد، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وحضر وكيل اللاعب إلى مقر النادي في تريجوريا من أجل إنهاء التفاصيل الأخيرة الخاصة بالعقد.

وبذلك يواصل اللاعب الأرجنتيني رحلته مع روما، والتي بدأت في صيف 2022، بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية في الفريق.

ومن المنتظر أن يعلن روما عن تجديد عقد ديبالا قريبا، في إطار سعيه للحفاظ على نجومه استعدادا للموسم الجديد.

وانضم ديبالا إلى روما في صيف 2022 قادما من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

ولعب ديبالا 140 مباراة مع روما في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق.

وساهم ديبالا في 75 هدفا مع روما.

ونجح اللاعب الأرجنتيني في تسجيل 45 هدفا وصناعة 30 آخرين.