أثليتك: تيليمانس يقترب من الانضمام لـ مانشستر يونايتد

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 13:44

كتب : FilGoal

يوري تيليمانس - أستون فيلا

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع يوري تيليمانس لاعب وسط أستون فيلا.

وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد يسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

فيما يبدي لاعب الوسط البلجيكي البالغ من العمر 29 عامًا رغبته في الانتقال إلى الشياطين الحمر.

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وأضاف التقرير أن يونايتد قد الشرط الجزائي المقدر بـ35 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب.

وأنهى تيليمانس مشاركته مع منتخب بلجيكا في كأس العالم بعدما ودع البطولة في ربع النهائي على يد إسبانيا.

وينتهي عقد يوري مع فيلا في صيف 2028.

في المقابل، توقفت مفاوضات التعاقد مع البرازيلي إيدرسون لاعب وسط أتالانتا في الوقت الحالي، حسب ذا أثليتك.

ويأتي ذلك على الرغم من التوصل لاتفاق سابق لانتقال اللاعب عقب نهاية مشاركته في كأس العالم 2026.

وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد قد يعاود التحرك لضمه في وقت لاحق من سوق الانتقالات الصيفية.

مانشستر يونايتد أستون فيلا يوري تيليمانس
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