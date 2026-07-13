كأس العالم - عدد جماهير نسخة 2026 يفوق إجمالي الحضور في 2018 و2022 معا

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 13:37

كتب : FilGoal

مصر أمام الأرجنتين - كأس العالم

وصل عدد الجماهير التي حضرت مباريات النسخة الحالية من كأس العالم لرقم غير مسبوق.

فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم حضور أكثر من 6 ملايين ونصف لمباريات البطولة حتى الآن.

وأوضح فيفا أن عدد جماهير هذه النسخة تجاوز إجمالي الحضور في النسختين السابقتين مجتمعتين.

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يذكر أن عدد مباريات هذه النسخة ارتفع إلى 104 مباريات، بدلا من 64 مباراة في النسخ الأخيرة.

ولعبت 100 مباراة حتى الآن في البطولة، ويتبقى فقط مباراتي نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.

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ويستعرض FilGoal.com جدول المباريات الـ4 المتبقية والذي يأتي على النحو التالي:

نصف النهائي

الثلاثاء 14 يوليو 10:00 مساء.. فرنسا × إسبانيا

الأربعاء 15 يوليو 10:00 مساء.. إنجلترا × الأرجنتين

مباراة البرونزية

السبت 18 يوليو 11:59 مساء.. الخاسران في نصف النهائي

المباراة النهائية

الأحد 19 يوليو 10:00 مساء.. الفائزان في نصف النهائي

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