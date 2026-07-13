السنغال تبحث عن مدرب جديد.. رينارد ضمن المرشحين لخلافة باب تياو

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 13:18

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد - السعودية

دخل الفرنسي هيرفي رينارد ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب السنغال، خلفا للمدرب بابي ثياو بعد رحيله عن منصبه.

وأعلن الاتحاد السنغالي إقالة بابي ثياو من منصبه كمدير فني لأسود التيرانجا قبل ساعات.

وكشفت ليكيب في وقت سابق أن اسم باتريك فييرا يتصدر الترشيحات حتى الآن، لكنه ليس المرشح الوحيد في القائمة النهائية.

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بينما كشف موقع SeneNews السنغالي، أن هيرفي رينارد الذي يمتلك خبرة كبيرة في الكرة الإفريقية، يعد من أبرز الأسماء المطروحة، خاصة بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015.

ورغم تجربته الأخيرة القصيرة مع منتخب تونس في كأس العالم 2026، فإن المدرب الفرنسي لا يزال يحظى بثقة عدد من المسؤولين داخل الاتحاد السنغالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه اسم رينارد أيضا بإمكانية تدريب منتخب الجزائر، لخلافة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد السنغالي قراره خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وفتح الاتحاد السنغالي لكرة القدم ملف المدرب الجديد، عقب الإخفاق في كأس العالم 2026، والذي أنهى مشوار الجهاز الفني السابق.

وقال عبد الله سيدو سو الأمين العام للاتحاد السنغالي: "السنغال لا يمكنها أن تلعب أدوارا صغيرة في إفريقيا أو العالم. إذا أردنا منتخبا تنافسيا، فنحن بحاجة إلى مدرب كبير".

وأعلن الاتحاد السنغالي إقالة بابي ثياو من تدريب منتخب السنغال عقب توديع كأس العالم من دور الـ 32.

وخرج أسود التيرانجا من كأس العالم بعد الخسارة بنتيجة 3-2 أمام بلجيكا رغم التقدم 2-0 حتى الدقيقة 86.

وتولى ثياو تدريب السنغال خلفا لمواطنه أليو سيسيه منذ أكتوبر 2024.

وخلال 25 مباراة فازت السنغال تحت قيادته في 15 مباراة وتعادلت في 4 وخسرت 6 في جميع المسابقات.

وتوجت السنغال مع ثياو بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 إلا أنه سُحب منها بسبب بقرار من الاتحاد الإفريقي بسبب قرار المدرب بالانسحاب قبل تحقيق الفوز على المغرب.

وسبق أن أعلن بابي جاي لاعب منتخب السنغال إنه لن يلعب للمنتخب إلا برحيل ثياو عقب توديع المونديال.

السنغال هيرفي رينارد
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