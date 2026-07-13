خبر في الجول - أبو قير للأسمدة يتمم اتفاقه مع ظهير منتخب سوريا

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 13:12

كتب : عمرو نبيل

السوري خالد كردغلي

أتم نادي أبو قير للأسمدة اتفاقه مع اللاعب السوري خالد كردغلي، للانضمام للفريق بداية من الموسم الجديد.

وتأهل أبو قير للأسمدة لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز، رفقة القناة وبترول أسيوط.

وعلم FilGoal.com أن أبو قير ضم اللاعب السوري بعقد يمتد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

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ورحل خالد كردغلي عن صفوف دهوك العراقي بنهاية الموسم المنقضي.

ويجيد خالد كردغلي اللعب في مركز الظهير الأيسر، ويبلغ من العمر 29 عاما.

ولعب كردغلي لأندية أربيل ونفط الوسط، قبل الانتقال إلى دهوك في الموسم الأخير.

كما لعب بقميص الوحدات الأردني، ونادي حمص الفداء السوري.

وخاض كردغلي 38 مباراة دولية رفقة منتخب سوريا.

وكان الظهير السوري أساسيا في تشكيل منتخب بلاده بكأس العرب الأخيرة التي أقيمت العام الماضي.

ولعب الظهير السوري 19 مباراة في الدوري العراقي الموسم الماضي، صنع خلالهم هدفا وحيدا.

ويتولى مجدي عبد العاطي تدريب فريق أبو قير للأسمدة بعد تأهله للدوري الممتاز.

أبو قير للأسمدة خالد كردغلي
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