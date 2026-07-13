تقرير: فولام يقترب من ضم نجم ريال مدريد الشاب

كشف تقرير أرجنتيني عن اقتراب فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد من الانضمام إلى فولام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع elintransigente الأرجنتيني، أن ألفارو أربيلوا مدرب فولام الجديد، يضع نصب عينيه على اللاعب الأرجنتيني الشاب.

وتولى أربيلوا تدريب فولام خلفا لـ ماركو سيلفا الذي انتقل لتدريب بنفيكا البرتغالي.

ووضع أربيلوا، لاعبه السابق في ريال مدريد، كهدف ذو أولوية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وينطلق الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2026 - 2027 يوم الجمعة 21 أغسطس المقبل.

ومنح جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد، الإذن لـ ماستانتونو بمغادرة النادي بشكل مؤقت.

ولم ينضم ماستانتونو لقائمة الأرجنتين النهائية في كأس العالم.

وسجل ماستانتونو هدفين في 18 مباراة تحت قيادة أربيلوا الموسم الماضيي.

وانضم النجم الأرجنتيني إلى ريال مدريد الموسم الماضي، قادما من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 53 مليون جنيه إسترليني.

ويبحث أربيلوا عن بديل لـ هاري ويلسون الذي رفض تجديد تعاقده وانتقل إلى ليدز يونايتد في صفقة انتقال حر.

وكذلك رحل المكسيكي راؤول خيمينيز، وعاد النيجيري صامويل شيكويزي إلى نادي ميلان الإيطالي مع نهاية فترة إعارته.

ولن يكون ماستانتونو، الصفقة الوحيدة من ريال مدريد، وإنما يرغب أربيلوا في جذب عدد من اللاعبين الشاب لضمهم للفريق مثل تياجو بيتارش، وسيزار بالاسيوس، ومانويل أنخيل، وخورخي سيستيرو.

وقام أربيلوا بتدريب الرباعي أثناء توليه مسؤولية فريق الرديف والفريق الأول لريال مدريد.

وأنهى فولام الموسم الماضي في المركز الـ11 برصيد 52 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.